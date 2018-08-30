彰化369重陽敬老金9月發出 掀起政策買票風暴

2018-08-30 21:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年99重陽節，彰化縣369重陽敬老金政策上路，共有20萬4344位65歲以上長者受惠，每人各可領到3的倍數的千元敬老金，最高9000元，縣長魏明谷大手筆一次發出8億1千多萬元現金，老人家都還未拿到這筆過節「紅包」，卻已變成選戰話題；國民黨縣長候選人王惠美、無黨黃文玲，以及台北市長柯文哲（柯P）的媽媽何瑞英，砲口一致抨擊這項撒錢做社福的政策，痛批成政策買票。

縣府預計從9月25日到10月17日發放重陽敬老金，129位百歲以上人瑞，將由魏明谷親自送上府，表達對長者的敬仰和慶賀過節之意。

對於各界的抨擊，縣府社會處長黃淑娟表示，重陽敬老禮金的政策實施已久，以往每人1000元，魏明谷2014年競選政見提出369，滿65歲到79歲每人3000元、80歲到89歲每人6000元、90歲以上每人9000元，魏明谷上任首年考量財源由1000元加碼到2000元，今年因中央給予統籌分配稅款增加，社會處編列預算5億9458萬8000元，再追加2億1764萬7000元，共計8億1223萬5000元，這筆預算經議會審議通過，藍綠的議員們都支持。

縣府財政處長王乾勇嚴正反駁政策買票的指控，他說，縣府推動任何一項社福政策都是嚴守財政紀律，沒有亂花納稅人的錢，政策經費來自自籌和中央統籌分配稅款；近3年縣庫分配到中央給予的統籌分配稅款，2016年決算金額89.9億元、2017年決算87.97億元，今年中央稅收超徵稅收增加，多給彰化縣3億多元，共計91.62億元，而縣府收到這筆多給統籌分配稅款，絕大部分用在發放重陽敬老金，沒有舉債做社福。

王乾勇說，去年縣庫預算負債比例40％，決算降到只有30％，不論預算或決算都離法定債務比50％及警戒值45％，還差一大段距離，證明財政狀況相當健全。

倒是外界看法就與縣府南轅北轍，就連柯P的媽媽何瑞英，今陪同黃文玲到彰化縣選舉委員會完成縣長參選登記，對此一議題，她也說，柯文哲擔心債留子孫，預算拖垮財政，才不認同扛債發放老人敬老金，才點名彰化縣接近負債警戒線，不斷增加現金社福預算會拖垮財政，「錢要省一些，該用再用，不痛不癢的，你（指公部門）就不要用！」

也完成縣長登記的王惠美說，過去她要選鹿港鎮長時並沒有提出每胎新生兒補助3600元，她上任後發現鎮庫財力可支撐生育補助政策，才主動開始發放，反觀現任縣長魏明谷大賣縣地，讓縣庫負債不斷增加，還大打福利牌，魏明谷上任都快4年了，3年前都未做369，如今選舉近了才做，擺明就是政策買票。

黃文玲表示，有錢照顧老人，大家都會很高興，如果是借錢來發甚至選舉到了才又想到老人津貼、禮金，那就很不適當了，債留子孫會很慘，嚴守財政紀律是執政者必做的基本功課。