後指部留存大批警總檔案 可助還原歷史真相

2018-08-30 20:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為調查不義遺址，行政院促轉會今日參訪位於前警備總司令部所在地之「國防部後備指揮部」，促轉會官員透露，已得知後指部仍存有大量警總檔案，放在6間檔案室內，但警總保安處當年偵訊陳文成的空間，已被拆除改建不復存在。

促轉會主委黃煌雄、副主委張天欽、委員楊翠等人，今日至後備指揮部參訪，後指部中將指揮官周皓瑜出面親自接待，雙方就戒嚴時期處理政治案件的機關與場所沿革相關檔案資料交換意見，以利保存空間所承載戒嚴記憶。

促轉會表示，後備指揮部前身為台灣省保安司令部（1949-1958）、台灣警備總司令部（1958-1992），自1949年起，保安司令部即在後備指揮部現址辦公。

促轉會指出，希望透過現址調查、檔案開放、釐清真相的工程，落實自由民主憲政秩序，重拾人民對政府的信任。

促轉會提及，戰後台灣情治機關眾多，無論是保安司令部或警總，皆是戒嚴時期主掌台灣保防、警備、治安的軍事機構，長期負責調查、偵辦、訊問及審判「匪諜」與「台獨」等各類政治異議分子。

促轉會強調，警總也主管查禁書刊、郵件攔截、通訊監聽、出入境管制等業務，這些管控措施深入人民日常生活，箝制思想與言論自由，形成噤聲效應，影響深遠。

據了解，軍方今日向促轉會成員表示，當年警總裁撤後，目前建築空間為1993年所重建，並告知檔案室典藏情形，相關警總檔案、人事資料、財產清冊，仍然保存完整，曾有一部份移交至檔案局。

此外，促轉會官員表示，關於警總保安處偵訊陳文成之地，因建物空間有被改建，軍方現職人員太年輕，目前還找不到，但得知有大批警總檔案留存，對還原歷史真相具有幫助。