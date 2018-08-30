工人挑戰直轄市長！華航企業工會秘書長 參選桃園市長

華航企業工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，支持者在選委會前造勢。（記者謝武雄攝）

2018-08-30 22:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕華航企業工會秘書長朱梅雪今天上午在支持者簇擁下到桃園市選委會辦理市長選舉登記，朱梅雪說，直到昨天才湊齊200萬元保證金，晚上還跪在地上寫下「台灣百年第一次、工人挑戰直轄市」布條，參選是因為厭倦藍綠惡鬥，所以帶著市民、工人捐款參選，也呼籲所有市民朋友投入選戰，與有權有勢者拚鬥到底。

朱梅雪是於上午十點到達選委會辦理市長選舉登記，現場支持者高喊「台灣百年第一次，工人挑戰直轄；朱梅雪、當蒜、當蒜！」場面相當熱鬧。朱梅雪說，年底的選舉希望衝出藍綠以外的力量，他身高才155公分，昨天才募到保證金，不是有力量大母雞，但他要和年輕人、基層人民說，這是一場人民跟統治者對決，他們已經不能再退讓。

朱梅雪說，陳定南先生於1994年競選省長時的口號「四百年來第一次，要讓台灣變青天」，用「台灣百年第一次，工人挑戰直轄」是表達對這位前宜蘭縣長致敬，因為他清廉耿直，不畏懼財團，為人民、為環境、為土地，與大老闆王永慶就六輕是否要在宜蘭設廠辯論、抗衡的勇氣。

朱梅雪現場也提出「工人有尊嚴」、「人權新經濟」、「綠藻礁再現」、「投胎無階級」等九大政見，其中「投胎無階級」是要求凡有輪班、加班的企業，必須繳納托育基金給政府，擴充托育服務。