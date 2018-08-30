網路謠言、攻訐擾軍 大鵬告白：我敬佩、愛國軍

2018-08-30 21:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍近來受謠言或負面攻擊所擾，除有網友造假訊息稱總統勘災搭乘的雲豹甲車官兵「荷槍實彈」，還有網紅透過直播稱大部份志願役官兵「廢物」。對此，前國防部長、國防院董事長馮世寬今日感嘆，有怎樣的社會就有怎樣的國家，如社會不健全，就有不健全的分子說如此的話，他支持國防部提告。而他也感謝國軍在屢次災難時盡的努力，「我敬佩他們、我愛他們！」

對於近期網路上對國軍的流言，甚至攻擊，馮世寬今說，當他知道這件事時，他坐在辦公室沈思良久。隨後，馮世寬以國軍官兵曾至花蓮縣文蘭村救災，被質疑僅吃白飯配罐頭的事件為例。他說，他永遠記得，一名立委曾質詢他這件事，他當時未講明細節，僅回答他的官兵救災不會有如此待遇。隨後，馮世寬開始詳述此事件的原委。

馮世寬說，特戰部隊在豪雨、颱風來臨前，就已到危險地區預置，帶著三至五日的乾糧，只為維繫老百姓的生命安全。但那次救災情況特殊，災情並未太嚴重，因此當地地方官員就和軍方說，當時餐廳有開，可讓官兵去吃飯，雖食材供應不上，但「救災有什麼就吃什麼」，也並非不注重官兵生命安全等。

由於此次中南部水患嚴重，國軍官兵需協助清運家禽、家畜屍體，馮世寬難掩擔憂地說，從這件事情可以看到，縱使官兵穿著防護衣，如果只抬一隻豬隻，感覺輕輕鬆鬆，但事實上是官兵排著隊做事，感覺不會馬上結束，「你（看此事）有什麼感覺？應該更同情他們（國軍）！」

馮世寬也說，他曾經到烏來探視特戰部隊，直接和官兵說，如果官兵累了，要坐下、躺下休息就這麼做，如果有抽煙需求也可抽菸；如果老百姓拿飯給官兵吃，「你就要吃」，畢竟這是民敬軍的作為。而包括休息、抽菸等都是官兵生活人權，因此當時他跟官兵說， 如果外界有不當報導，「部長一肩承擔」。

對於近期外界針對國軍的謠言或攻訐，馮世寬說，「我想，一個怎樣的社會就有怎麼樣的國家，社會不健全，就有不健全的分子講這樣的話」，因此他支持國防部提告。

隨後，馮世寬又舉1998年華航大園空難的例子。馮世寬說，空軍基地內並沒有任何閒置官兵，但當時發生這樣的事情，官兵沒有受過訓練，就穿著工作服搬動大體。有官兵說，當時部隊救難，一個戰士挖了半天，只挖到一隻手指，當場嚎啕大哭。事後，心理老師問那名戰士原因，那名戰士說，他感到恐懼、不知道如何處理，也不知道生命如此短暫。

馮世寬說，從此可見，救災並非如此容易的事情，更不能隨意加以批評。他也稱讚現任國防部長嚴德發說，國軍做得比他當部長時更好，嚴部長也領導得更好，他要謝謝國軍為救災帶來的努力，「我敬佩他們、我愛他們！」