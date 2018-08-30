怒告PO辱元首惡搞照片網友 馮世寬「轉念」這樣說…

2018-08-30 20:48

〔記者涂鉅旻／台北報導〕一名男子去年在網路上流傳一張經變造的照片，把總統蔡英文照片透過後製，放在廁所小便斗上方，更辱罵總統與前國防部長馮世寬，國防部憤而提告，檢方依公然侮辱、加重誹謗等罪起訴這名。不過，原本堅持「告到底」的現任國防院董事長馮世寬，最後決定「轉念」有條件和解，馮世寬說，他有收到這名男子的道歉信件與卡片，而有什麼樣的社會，就有什麼樣的國家，而這個社會需要教化。

國防部律師謝佩芳說，郭姓網友在去年8月16日在臉書留言，充斥許多侮辱國家元首的言語，涉及加重毀謗、公然侮辱等罪，循線找到人，並提出告訴後，對方雖對於做出此事表達歉意，盼國防部再給他機會，但她當時請示馮世寬，馮說，「我絕不妥協，要告到底！」雙方並未達成和解。

謝佩芳說，馮世寬後來轉任國防院董事長，因此她鼓起勇氣再和馮世寬說，如果讓被告受刑，對方可能會更恨，不會有正面意義，她建議能否換個想法，讓被告對此事公開道歉，同時透過媒體報導作為案例宣導，也可較具啟發意義，馮世寬也聽進這番話。最後，雙方同意有條件和解，被告須定期捐款給公益團體、公開道歉、透過媒體報導此事。法院也給予附條件緩刑宣告。

馮世寬也收到這名男子的卡片與道歉信函。馮世寬說，他收到這些，並不覺得自己是勝利者，他過去曾數度和立委發生衝突，就是因為其他人評論他個人之事，他不會回覆，「但講到國軍不好，絕對馬上回覆！」他不是完人，但他聽進律師的建議，覺得「我們能教化他（被告）」。

馮世寬說，民國70年就讀三軍大學空軍指參學院時，他在圖書館借了「犯罪心理學」書籍，仔細研讀，讓他理解到，要了解一名犯罪者，必須知悉其成長背景、犯案時的心理狀態、家庭生活背景，以及外界、學校與社會之中，有哪些人接觸過犯罪者。

馮世寬說，就此事而言，我們對元首尊敬，難道就是權威？對元首忤逆，是否就是民主？並不是如此！他過去一直不贊成和解與原諒，如今願意改變做法，就是認為「這個社會需要教化」，有個什麼樣的社會，就有什麼樣的國家，我國也應要有良好的社會與環境。