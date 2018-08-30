怒告PO辱元首惡搞照片網友 馮世寬「轉念」這樣說…

2018-08-30 20:48

〔記者涂鉅旻／台北報導〕一名男子去年在網路上流傳一張經變造的照片，把總統蔡英文照片透過後製，放在廁所小便斗上方，更辱罵總統與前國防部長馮世寬，國防部憤而提告，檢方依公然侮辱、加重誹謗等罪起訴這名。不過，原本堅持「告到底」的現任國防院董事長馮世寬，最後決定「轉念」有條件和解，馮世寬說，他有收到這名男子的道歉信件與卡片，而有什麼樣的社會，就有什麼樣的國家，而這個社會需要教化。

國防部律師謝佩芳說，郭姓網友在去年8月16日在臉書留言，充斥許多侮辱國家元首的言語，涉及加重毀謗、公然侮辱等罪，循線找到人，並提出告訴後，對方雖對於做出此事表達歉意，盼國防部再給他機會，但她當時請示馮世寬，馮說，「我絕不妥協，要告到底！」雙方並未達成和解。

謝佩芳說，馮世寬後來轉任國防院董事長，因此她鼓起勇氣再和馮世寬說，如果讓被告受刑，對方可能會更恨，不會有正面意義，她建議能否換個想法，讓被告對此事公開道歉，同時透過媒體報導作為案例宣導，也可較具啟發意義，馮世寬也聽進這番話。最後，雙方同意有條件和解，被告須定期捐款給公益團體、公開道歉、透過媒體報導此事。法院也給予附條件緩刑宣告。

馮世寬也收到這名男子的卡片與道歉信函。馮世寬說，他收到這些，並不覺得自己是勝利者，他過去曾數度和立委發生衝突，就是因為其他人評論他個人之事，他不會回覆，「但講到國軍不好，絕對馬上回覆！」他不是完人，但他聽進律師的建議，覺得「我們能教化他（被告）」。

馮世寬說，民國70年就讀三軍大學空軍指參學院時，他在圖書館借了「犯罪心理學」書籍，仔細研讀，讓他理解到，要了解一名犯罪者，必須知悉其成長背景、犯案時的心理狀態、家庭生活背景，以及外界、學校與社會之中，有哪些人接觸過犯罪者。

馮世寬說，就此事而言，我們對元首尊敬，難道就是權威？對元首忤逆，是否就是民主？並不是如此！他過去一直不贊成和解與原諒，如今願意改變做法，就是認為「這個社會需要教化」，有個什麼樣的社會，就有什麼樣的國家，我國也應要有良好的社會與環境。

  • 有網友變造時任國防部長的國防院董事長馮世寬視察與蔡英文的照片，讓國防部憤而提告。（國防部提供資訊）

    有網友變造時任國防部長的國防院董事長馮世寬視察與蔡英文的照片，讓國防部憤而提告。（國防部提供資訊）

相關關鍵字： 惡搞 惡搞圖 網友 網友惡搞 馮世寬