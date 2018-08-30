徐永明、黃國昌聲援戴資穎 砲口對準體協狂轟

2018-08-30 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕世界排名第一的羽球球后戴資穎，日前才在雅加達亞運奪下我國第一面羽球女單金牌，今日卻在臉書沉痛發文認為「我國體育環境有待加強。」對此時代力量主席黃國昌與立委徐永明也紛紛在臉書聲援戴資穎，痛批體育「邪」會忙著灌人頭作票，連選手的住宿都搞不好，最後等選手奪牌才出來沾光「收割」，實在可恥。

戴資穎今日罕見在臉書沉重發話，認為體協高層沒有盡責處理好選手住宿的問題，她沉痛的對相關單位喊話，認為在基本條件都完善的情況下，都不能夠保證選手能發揮到最好，「更何況在不充份休息的情況下，還希望選手能夠獲得好成績？」

針對此事，時代力量黃國昌與徐永明也紛紛在臉書上批評體協。徐永明表示：「台灣英雄們出國為台爭光，邪會及體育署這些豬隊友，竟讓選手備戰期間還需為後勤費心，連充分休息這種基本條件都做不好。」認為體育署改革根本只做表面，才會讓這些全力備戰的選手更心灰意冷，只能將無奈與痛苦訴諸網路。

而黃國昌也表示，戴資穎在場上為國爭光，場下為所有選手發聲，而體協灌人頭與作票搶位置很在行，卻連選手的住宿都搞不好。黃國昌質問：「體育界的『高官』、『邪』會的『高層』，你們不會覺得很可恥嗎？對得起這些努力的選手嗎？」

徐永明最後也要求教育部、體育署新首長要拿出魄力改革做到底，別再包庇「邪會」。也表明立法院開會在即，時代力量絕對對此監督到底。

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黃國昌臉書全文

徐永明臉書全文