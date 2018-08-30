出席馬侃追思紀念活動 蘇嘉全應邀赴美

2018-08-30 19:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John Sidney McCain III）於本月25日病逝，立法院長蘇嘉全將代表政府應邀赴美出席馬侃主席追思紀念活動。蘇嘉全表示，馬侃主席在美國任職30多年來大力支持台美關係，與台灣的友誼長久深厚，是我們最重要的好朋友，願他安息。

美國共和黨大老、重量級參議員馬侃，享壽81歲，是極少數敢於批評現任總統川普（Donald Trump）的共和黨人，也是友台立場非常鮮明的美國政治人物，數次強調美國對台灣的軍事支持。

蘇嘉全表示，馬侃在美國任職30多年來大力支持台美關係，與台灣的友誼長久深厚，是「我們最重要的好朋友」，也曾多次在國會提案重申支持美國奠基於「台灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾，並積極推動強化台美安全合作交流的各項立法措施，包括過去數年所通過的國防授權法案，都曾納入多項友我條文。

蘇嘉全強調，馬侃的離開令人感到萬分悲痛，期盼堅決捍衛民主自由的精神，以及和台灣之間建立起的珍貴情誼，都能夠繼續在美國政壇與國會發光發熱。

蘇嘉全指出，為表達對馬侃的無限崇敬與懷念，他將在外交單位的安排下，代表政府於8月30日專程前往華府，並在駐美國代表處高碩泰大使陪同下，參加在美國國會山莊及國家大教堂舉行的追思紀念活動，向「我們的好朋友馬侃主席」以及他充滿傳奇的一生致敬，願他安息。

蘇嘉全於8月30日出發前往美國華府，並將於9月3日返國。