曾表態支持92共識 海霸王旗下公司政治獻金沒給民進黨

2018-08-30 19:45

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院今天公布2017年政治獻金收支結算表，民進黨政治獻金居各政黨之冠，為1.47億餘元，而國民黨淪為在野黨後，收入大減，政治獻金收入合計3337萬餘元，只剩下前年1.2億元的3分之1，扣掉支出後還慘虧4000餘萬元。

國民黨去年政治獻金，個人捐贈收入共計2591萬餘元、營利事業捐贈為716萬餘元、人民團體捐贈為17萬餘元。其中被迫表態支持「92共識」的海霸王集團，旗下的「城市商旅」捐給國民黨100萬元，但沒有捐給民進黨。而基隆市民眾服務社也捐10萬元、新北市萬里區婦女會捐贈2萬元。

民進黨去年政治獻金收入為1.47億餘元，跟前年差不多，不過，卻是國民黨的4倍之多，民進黨政治獻金多數來自個人捐贈收入，為1.13億餘元，營利事業捐贈收入為3112萬餘元；支出則為1.36億餘元，收支相抵結餘1173萬餘元。

而行政院賴清德第二屆台南市長捐給民進黨145萬元，監察院財產申報處長陳美延解釋，雖然個人對同一政黨捐款每年不得超過30萬元，不過，剩餘的政治獻金可捐給同一機構或團體，每年捐贈總額不得超過200萬元。

時代力量去年度政治獻金收入為1135萬餘元，比前年644萬餘元，增加7成6，其中988萬餘元來自個人捐贈收入最多；至於支出為509萬餘元，主要用在業務費，人事費用為零，收支結餘為625萬元，前年為負202萬餘元，已明顯轉虧為盈。

親民黨政治獻金收入為505萬餘元，比前年的1744萬餘元，減少7成，其中營利事業捐贈收入僅100萬元、支出為220萬餘元，結餘為285萬餘元。