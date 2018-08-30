開發台版「迪士尼」？ 蘇辦質疑朱：仍是片荒土

2018-08-30 19:29

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室發言人江永昌、羅致政今天下午共同召開記者會，指出朱、侯市府施政8年的8大缺失，其中包括市府喊出打造「台版迪士尼」的八里台北港專區，稱規劃娛樂專區和產業專區，帶動八里繁榮。不過，娛樂專區從2017年招標，乏人問津，到現在仍是一片荒土，民眾恐怕只能期待奇蹟出現。新北市政府經濟發展局強調「積極招商、並無延宕情事」，將修正更具彈性的開發方式，年底再啟招標。

江永昌說，台北港特定區已經於2015年完成區段徵收，畫定2.4公頃產業專業區以及10.25公頃娛樂休閒專區，市府更針對娛樂專區，當年喊出要建設「台版迪士尼」，稱美、日、新加坡等國廠商有意開發飯店、商場和遊樂園等，市府2017年以設定70年的地上權以及70天價招標，但並沒有做好周邊配套建設，最後乏人問津，現仍是一片荒地。

經發局回應，招商案初次招標，係以最高強度規劃招商內容，惟因權利金過高等因素流標，但市府仍積極推動本招商案，絕無延宕情事。

經發局解釋，招商不順利和大環境有關，國內業者表示陸客來台觀光人次近兩年縮減幅度高達2成，對觀光業造成重大衝擊，造成業者對投資足不前；又國外業者表示因兩岸關係未明朗，恐造成其投資風險增加。雖仍有不少潛在投資者表達投資意願，惟仍持觀望態度。

經發局認為，雖然受大環境衝擊，仍積極招商，評估更具彈性的開發方式，像「分期開發」、「分期計收權利金」，並評估採單一區塊或複合區塊規劃開發，更與中央部會商討優惠措施，也積極訪商國內外投資業者，以增加更多投資誘因，預計於2018年底再次公告招商。