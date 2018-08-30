網紅律師張怡參選恆春鎮長 「陸海空」三強大戰

2018-08-30 20:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島6鄉鎮長參選登記進入最後階段，各鄉鎮尋求連任者都出現不少挑戰者，重新洗牌的獅子鄉更出現7人參選爆炸的狀況，而人口數最多的恆春鎮，原本只有現任鎮長盧玉棟與屏東縣議員張榮志雙雄對決，律師張怡今天下午突然現身登記參選，代表網路新世代的參選人已成為當地話題，屆時選戰過程可望熱鬧非凡。

張怡宣布參選後，代表的是網路新世代的「空軍」部隊，講求高機動性及效率；現任鎮長盧玉棟耕耘4年，扎根基層福利，屬於「陸軍」的穩紮穩打策略；而熟稔縣府及中央資源配置，強調串連資源建設恆春的縣議員張榮志，則擁有「海軍」般的火力，恆春鎮長選戰開打後的「陸海空大戰」精彩可期，也給恆春鎮民對未來4年的不同選擇。

今年42歲的張怡，登記參選沒帶支持者，除了環保派友人楊美雲及母親，另類地帶著外公郭發跟恆春南門的照片陪伴。張怡過去參與了大小陳情抗爭及環保活動，一向戴著口罩及帽子，罕見以「真面目」進入恆春鎮公所，引發不少洽公民眾好奇竊竊私語，「她就是張怡喔！」場面相當有趣。

自稱「政治素人」張怡說，很欣賞台北市長柯文哲市政公開透明的精神，當初會上網路各論壇批判不公義，也是因為環境破壞已經影響到生活，她參選仍秉持長期強調的「全民鎮長」概念，因為政治是眾人之事，不是少數既得利益者的專屬遊戲；至於為何帶著阿公照片登記？她笑說，阿公生前常說很愛恆春，參選也秉持阿公「愛恆春」理念，絕不為私利！