綠委痛批跳票 指責朱、侯8年八大市政延宕

2018-08-30 18:31

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室發言人江永昌、羅致政今天下午召開記者會，條列朱、侯市府施政8年的八大缺失，痛批跳票其實不只8項，整理成冊也不為過。江永昌指出，朱立倫過去8年多項施政延宕，現在準備交棒給副手侯友宜，朱立倫跳的票，副手當然也要負責，如果過去8年做不到，不如「放手」給蘇貞昌做！

江永昌和羅致政細數，朱立倫提出的「三環三線」都是「虛線」，侯友宜政見加碼的「三環六線」恐怕「來生再見」；「都更牛步化」，得花4000年才能完成；土城看守所遷移一拖12年；台北港台版迪士尼頻流標，現地仍是荒地；新北市立美術館8年不見積極，選前搶政績趕招標；大台北新劇院現地仍是停車場；國家電影中心延宕12年又縮水；微風運河改善前瞻1億經費核定半年多毫無動靜。

江永昌說，朱立倫上任時提出「三環三線」政見，但通車站數僅達成27%、通車公里數32%，而侯友宜還加碼提出三環六線以及都更三箭，但依照朱市府都更牛步，要4000年才能完成老屋都更，侯是要針對還沒蓋的捷運站周邊都更嗎？

羅致政提出，新北市立美術館喊了10年，去年起市府為趕在選舉前趕招標，不僅流標6次，甚至無視議會審議程序，逕自追加4億多的美術館預算；而位於新板特區精華地段的大台北新劇院預定地，延宕14年，淪高級停車場；國家電影文化中心同樣拖了12年，甚至從20層樓縮水成2層，浪費了副都心精華地段價值。

土城看守所遷移案，民眾殷切期盼，2007年規劃完成，卻拖了12年都沒遷移；微風運河水域改善，中央今年1月已經核定1億多元經費，卻拖了半年沒有執行。

台北港娛樂專區和產業專區2015年招商多次延宕，2017年公告時，用71億的天價招標，但周邊建設，導致招商無人問津，難道只能等待奇蹟？

江永昌表示，朱立倫現在準備交棒給侯友宜，但是兩人8年來始終說得多、做得少，應該換手讓有魄力的蘇貞昌繁榮地方。