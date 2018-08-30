侯友宜首度正面回應辯論 蘇貞昌批說一套、做一套

國民黨新北市長參選人侯友宜今天首度回應辯論議題，強調「該辯論就辯論」，他這一輩子不畏懼任何事情。（記者賴筱桐攝）

2018-08-30 17:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌屢邀對手國民黨新北市長參選人侯友宜參與市政議題辯論，未獲正面回應，被外界質疑「閃躲」，今天侯友宜一改先前態度，強調「該辯論就辯論，這一輩子不畏懼任何事情」，但蘇貞昌反批「說一套、做一套」，呼籲侯趕快簽署同意書，方便主辦單位作業。

侯友宜與蘇貞昌今天下午同時受邀出席「新北市城鄉政策白皮書」發表會，兩人一前一後抵達會場，沒有碰面，但雙方都在鏡頭前隔空喊話，侯友宜則首度針對辯論議題正面回應。

侯友宜：該辯就辯 這輩子從沒怕過

侯友宜表示，辯論有其形式與規則，「該辯論就辯論，大家一起來」，看用什麼方式，很多遊戲規則和形式談清楚，「該辯論就辯論，我這一輩子從來不畏懼任何事情。」

蘇貞昌聽聞侯友宜答應辯論後連忙表示，「那趕快訂出時間，趕快接受媒體邀約」，他已經簽署好幾家媒體的辯論邀請同意書，請侯友宜趕快簽，讓主辦單位進行相關事宜，不要老是說一套，做卻是另一套。

蘇貞昌：老是講一堆 卻做不到半點

蘇貞昌批評，「說要辯論也是他（侯友宜），現在躲十幾天也是他」，民間團體都是希望聽聽看，要擔任市長的人到底要做什麼、怎麼做，所以辯論不是辯口才，是要把你要做什麼事、怎麼做，向市民告報告，市民有知的權利，「怎麼老是嘴巴講一堆，但是卻做不到半點？」