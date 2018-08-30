總統：台灣會和美國等理念相近國家合作 共促區域和平穩定

蔡英文總統今天下午接見「2018年印太安全對話─『推動自由開放的印太地區』研討會」與會美國國會議員與專題演講人一行。圖為總統蔡英文稍早主持「107年軍人節暨全民國防教日表揚活動」畫面。（記者簡榮豐攝）

2018-08-30 18:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今天下午接見「2018年印太安全對話─『推動自由開放的印太地區』研討會」與會美國國會議員與專題演講人一行，強調台灣會和美國及其他理念相近國家合作，共同促進區域的和平穩定及發展。

總統致詞時表示，非常歡迎訪賓來到台灣，參加「2018年印太安全對話」研討會，擔任與談人和專題演講人。她相信一定有助台灣與理念相近國家討論，如何為自由和開放的印太區域貢獻心力。

總統指出，強森（Eddie Bernice Johnson）眾議員在美國國會積極為台奔走，參與各項友台行動，她兩次出訪過境休士頓，強森眾議員都專程從達拉斯選區來與她見面，今天她很高興能夠在台灣接待她。

總統說，今天也很高興接待兩位首次來台的貴賓。史塔福（James Stavridis）上將對戰略和地緣政治有深入的研究，始終主張美國應積極與台灣交往。薛德麗（Nadia Schadlow）博士則是川普總統首份「國家安全戰略」報告的主筆人，報告中重申了美國對台灣的安全承諾。

總統提到，近來，中國持續加大打壓台灣的力道，為區域帶來不穩定因素。面對這些挑戰，台灣不會輕易屈服，也會和美國及其他理念相近國家合作，共同促進區域的和平穩定及發展。

總統指出，今天舉行的研討會有台、美、日的國會議員以及美、日、澳大利亞和印度的學者專家，共襄盛舉。在區域情勢快速變化的時刻，這樣的對話和交流更加重要

我們不僅一起面對區域內的各項挑戰，也不斷加深彼此的夥伴關係。

總統感謝遠景基金會的協辦，以及訪賓的參與，並表示，他們的來訪也代表著台美關係獲得美國各界一致的堅定支持。台灣做為美國的重要區域夥伴，未來將持續與美國密切合作，為共同的目標來努力，也期待與訪賓們有更多的互動交流。

訪賓一行由外交部長吳釗燮、遠景基金會董事長陳唐山及「美國在台協會」（AIT）台北辦事處處長酈英傑等人一同陪訪。