第一次！ 台美衛生部長在華府會談

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）在推特上發文，表示「今天很高興與台灣衛福部長陳時中會面」。（截取自阿札爾推特）

2018-08-30 17:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部長陳時中本週前往美國，昨天在華府和美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）見面，阿札爾今天在推特上發文、放上與陳時中的合照，稱「和陳時中的會面很棒」。

我國官員與美官員接洽越來越頻繁，其實衛福部在此之前已派出許多高階官員赴美洽公，據了解多是和美國聯邦政府官員接觸。

衛福部國際合作組技監許明暉說，據側面了解，我部長是請對方協助我國參與世界衛生組織（WHO），以及一些國際合作事項，不過細節就不清楚。

許明暉說，這項會面是在幾個月前就已經安排好了，本來因部立台北醫院大火事件而打算取消會面，但告知對方後，阿札爾回復願意在華府會面，因此陳時中決定仍前往赴約會面，因為「這非常重要」。陳時中已在搭機返回台灣途中。

以前是否也有衛福部部長級官員到美國華府和美方的衛生部長會面？許明暉表示，這很可能是第一次，目前只知道有和對方部長會面，其餘行程並不清楚。