果菜市場改建「吳音寧版本」可省11億？ 柯P嗆：她懂什麼

台北市長柯文哲（前右）、北農董事長陳景峻（前左）、工務局長彭振聲（後）30日赴市議會接受市政總質詢。（記者黃耀徵攝）

2018-08-30 16:46

〔記者蕭婷方／台北報導〕第一果菜市場改建是台北市長柯文哲任內重要政策，不過，主體工程改建版本、程序頻出問題。台北市議員簡舒培今天在市政總質詢指出，北農去年曾提新版本，依每坪工程費造價可省11億元，市府未採納、市長也不知道這個版本，質疑市府內部溝通程序出問題。柯文哲則回嗆，「她（吳音寧）懂什麼」！

簡舒培說，現行北農核定版本出現拍賣基地面積不足、樓層淨高不足與物流動線問題，北農總經理吳音寧今年3月曾提新版本，可減少1萬餘坪並解決問題，以新工處每坪造價11.5萬計，可省11億1000多萬元，她詢問柯文哲，是否知道這個版本？

柯文哲回答說，我不需要知道這個版本，「（吳音寧）雙首長會議來報告就不會有這個問題。」

簡舒培進一步指出，北農去年12月就以簡報向市府報告，今年3月7日也正式提出方案，市長不知這個版本，內部SOP出問題。

新工處、市場處回應，北農這個版本未經工會討論，內部討論過認為不可行，才沒採納。

台北市副市長兼北農董事長陳景峻也說，吳音寧提出的版本內部沒有討論，去年3月距離吳音寧就任北農總經理沒多久，「她怎麼搞得懂」，別人討論20幾年了，她才來多久；她怎樣拿出來沒人知道，只有她自己知道。

柯文哲也現場為工務局長彭振聲、產發局長林崇傑掛保證，指兩個專業局長討論出來的版本，沒道理輸給一個北農總經理，「她懂什麼」，台北市政府有龐大機構與分工，「我不好意思說她管什麼東西啦。」柯P說，市場改建幾乎是整個市府緊盯的計畫，其他人花好幾年時間設計討論，怎麼可能輸給吳音寧一人？