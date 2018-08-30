國防部硬起來！ 除遞狀北檢告陳沂 也提告這件事

2018-08-30 15:15

〔記者謝君臨／台北報導〕國防部硬起來！近日網路紅人陳沂在臉書直播批評志願役軍人「廢物」，引發軒然大波，國防部為捍衛軍人形象，已於27日向台北地檢署遞狀控告陳涉公然侮辱；另，針對之前臉書「正宗！鬼島狂新聞！」粉絲專頁貼文，涉嫌捏造官兵聲稱總統指示陪同南部救災裝甲兵需「荷槍實彈」、「槍枝都上膛」等訊息，國防部除駁斥不實，也已一併控告網友涉加重誹謗、偽造文書等罪嫌。

臉書粉絲專頁「正宗！鬼島狂新聞！」，日前以「扯爆了！蔡英文到底要面對災民還是敵人啊！說好的謙卑呢！？難怪不敢下車 荷槍實彈就真的很扯了」為題PO出貼文，指一名自稱是八輪甲車駕駛的軍人爆料，總統蔡英文南下勘災搭乘雲豹甲車，竟指示裝甲兵需「荷槍實彈」、「槍枝都上膛」，直呼太扯。

對此，國防部經查證後表示，擔任隸屬234旅的八輪甲車駕駛張姓下士及車長林姓中士，均未在網路發文，亦證實無上述臉書所述內容；國防部澄清，該臉書所述實為惡意散播虛假訊息、謠言，蓄意攻訐國家元首和國軍，製造軍民對立與不安，國防部嚴正譴責此種低劣行徑，並將依法提告，以正視聽。

總統府也指出，已向國防部查證，為遂行救災工作，歷來國防部所有參與救災兵員均無武裝，相關車輛裝備亦同，該網頁所造假內容，已嚴重污衊國軍形象，並造成社會不安與無端衝突。

總統府表示，正當國軍全軍與國人全力投入救災之際，對於類似造謠分化國人犯行，除了給予最嚴厲譴責，為端正社會視聽，並杜絕類似錯假訊息，國防部已檢具相關資料，正式對犯嫌提出告訴。目前這則貼文已經下架。