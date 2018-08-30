水患出訪波蘭挨轟 邱議瑩：對各方指教虛心接受

邱議瑩正在波蘭訪問。（圖由邱議瑩辦公室提供）

2018-08-30 15:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕西南氣流發威，南部地區豪雨強灌，高雄有百餘條河川土石流警戒。目前正隨立法院副院長蔡奇昌赴波蘭訪問的民進黨立委邱議瑩透過新聞稿表示，對各方指教表示虛心接受。感謝團隊把最即時的訊息及工作會報傳給她，讓她即便在拚國會外交，仍能即時且全面地掌握高雄的狀況。

邱議瑩指出，823災情傳出後，她和團隊一直都在高雄勘災、訪視住戶及聯絡各部會加速調度及災損補助的相關工作，直到出發前的最後一刻。

邱議瑩說，由於出訪在即，她交代團隊夥伴務必盯緊各項救災工作及路況修損，全力協助選區災民的需求。也感謝團隊把最即時的訊息及工作會報傳給我，讓她即便在拚國會外交，仍能即時且全面地掌握高雄的狀況。

邱議瑩表示，這次參訪由立法院、外交部與波蘭政府等磋商多月促成，外交部相當重視這次來自波蘭眾議院的正式邀訪，請我們一定要成行、把台灣的聲音帶出去。

邱議瑩表示，波蘭國會友台小組高達82人，是波蘭國會成員最多的次級小組，更是台灣在波蘭最有力的後盾。立法院透過全球的國會友台小組為台灣參與國際組織及會議發聲，為眾多台商積極爭取台資企業在當地的經貿權益。這次參訪，可說是我國外交的重大突破。

面對對手陣營與網友質疑，邱議瑩表示，西南氣流造成的雨量已經夠多了，政治口水不必再多。台灣的防災措施很重要、救災工作如火如荼。外交上的防災跟救災同樣重要，面對中國蠻橫的打壓與恫嚇，身為國會一員，我們責無旁貸！

邱議瑩在2009年八八風災時，曾質疑時任行政院秘書長薛香川陪岳父吃飯，當時邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託水災耶」，最後薛香川遞出辭呈。邱議瑩日前也在臉書放上國民黨高雄市長參選人韓國瑜出席國民黨議員參選人活動的熱舞影片，韓國瑜今天（30日）則回嗆邱議瑩，「我去邱議瑩選區勘災。」