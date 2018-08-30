823水災重創南台灣 洪耀福：應不會影響選情

2018-08-30 14:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕823水災重擊南台灣，是否影響民進黨年底選情？民進黨秘書長洪耀福今表示，還在觀察，不過應該不會。

洪耀福今與媒體茶敘。他以嘉縣經驗為例指出，地方政府對救災很有經驗，根據過去經驗，只要淹水完做民調，災區民調都會上升，因為災區民眾認為政府很認真在救災，用心解決問題。

洪耀福表示，北部鄉親回嘉義就知道政府怎麼照顧故鄉，認為災情對選情有影響這是台北觀點，這次救災速度坦白講非常快，國民黨攻擊不會有效果。

洪耀福表示，災難是鍛鍊台灣人的意志，這次雨下得很大很快，這是老天爺給台灣人的考驗，短時間內政府很難周全所有細節，災民會急他可以理解。

針對國民黨主席吳敦義妻子蔡令怡日前稱大雨打臉民進黨是「老天有眼」，吳敦義也護妻表支持。洪耀福表示，一般政客、尤其國民黨主席夫人用那樣語言嘲笑災民，坦白說，「做人要敬畏天地、悲天憫人」，沒有這種心情，拜再多廟、算再多命都沒用。

洪耀福說，吳主席夫人應該替自己的先生想一想，命不是算來的，如果沒有悲天憫人的胸懷，到處求神問卜算命，先生的命也不會好。

對於網路流傳總統蔡英文搭乘雲豹甲車被截圖的照片，洪耀福說，不能用1、2張照片就斷章取義。這是執政必須要面對的問題，重要是把問題處理完，這是執政黨責任。

洪耀福說，面對災害，國民黨炒作並沒有幫助，大自然力量會越來越強大，短時間強降雨可能會變常態，中央和地方政府因應這種常態，要從救災經驗中建立更有效率的處理機制。