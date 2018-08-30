經濟部：中南部晚治水預算少 籲勿台北看天下

2018-08-30 15:09

〔記者李欣芳／台北報導〕面對這次中南部水患嚴重，外界有聲浪質疑治水預算沒有發揮成效，經濟部次長曾文生今天指出，面對這樣的水患，或許我們治理速度的不夠快，未來治水將加速辦理，至於治水是否有成效，面對各界的批評都應虛心檢討，曾文生並指台北市從71年開始，大台北地區迄今共投入1600億元治水經費，至於台南市治水花237億元，高市134億元，相較於台北首善之區，治水經費相對來講還是較低。

被詢及難道71年以後南部就沒有治水預算嗎？曾文生說，他提及大台北地區從71年開始治水經費達1600億，不過是要表達一件事，「對中央政府來說，全國都是我們應該照顧的地方」，南部地區比較容易淹水，需要更多預算的治理，「我們希望不要從台北看天下，能夠有點同理心，讓南部縣市有更多資源」。

行政院院會今天討論這次熱帶性低壓造成中南部嚴重水患，曾文生出席行政院院會後記者會，做以上表示。

曾文生說，有媒體報導中央政府共花費4300億治水是過度高估，我們初步算出，從95年開始的易淹水地區治理計畫及流域綜合治理計畫，也就是過去稱的8年800億元與6年600億元，以及農委會治理預算加總起來到目前為止，大概約1870億元規模，不到4300億元。