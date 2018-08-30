訴求幸福來襲 竹市綠黨5人登記參選市議員

新竹市綠黨提名的5名參選人今天騎單車到市選委會，完成市議員的參選登記。（照片由綠黨提供）

2018-08-30 14:38

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市獲綠黨提名的5名市議員參選人易俊宏、易俊廷、劉崇顯、王彥涵、張志偉今天騎著單車到市選委會完成登記手續，5人喊出「綠黨五席、幸福來襲」口號。登記參選北區市議員的易俊宏說，綠黨從環保和弱勢出發，要藉由政黨的良性競爭，落實「幸福」城市目標。

東區市議員參選人劉崇顯則說，作為新竹在地子弟，期待可以在議會理性問政與實質監督，讓家鄉真更幸福。香山區市議員參選人王彥涵則說，騎單車的形象有綠色永續的象徵、此次全程騎單車，希望大家看到新世代的參政活力。

竹市南區市議員參選人張志偉說，這幾年許多公民運動都顯示民眾對「政治」的期待，需要打破對立並開啟對話；「第三勢力」的出現，更顯示民眾對兩大黨的對立惡鬥，已感到厭煩。西區市議員參選人易俊廷也說，選舉是「代議政治」中，政治人物取得正當性的重要過程，對年輕世代來說，影響深遠；從事幼教的他，期待藉由問政，敦促政府有更積極的作為。

5名綠黨年輕人從竹市黨部騎車到市選委會登記，全程約20公里，期許在大黨夾縫中，走出屬於大新竹幸福願景的一條路。