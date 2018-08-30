談長照拋植物人議題 柯P：這一類要真的給他活著嗎？

台北市長柯文哲、台東縣長黃健庭、日本東京都五藏市市長松下玲子，出席「今周刊」論壇談長照政策。（記者郭安家攝）

2018-08-30 14:07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲、台東縣長黃健庭、日本東京都五藏市市長松下玲子，今上午出席「今周刊」論壇談長照政策。柯文哲花近20分鐘大談為何砍重陽敬老禮金，並分享他發現宗教團體辦老人共餐辦得比里長好，基督教又辦得比道教好，讓現場笑聲不斷；結尾時，柯講得意猶未盡，突然拋出植物人議題，問現場「這一類要真的給他活著嗎？這是可以討論的。」

柯文哲表示，發重陽敬老金，大概可收買一些選票，但也不是非常有效；並反問「你告訴我發給徐旭東1500元幹什麼？對他們來講不需要，倒過來，中低收入戶發1500有解決問題嗎？沒有啊！」只要一生病就完蛋，現在住院看護1天要2200元，1500還不夠付，社福齊頭式發放是不對的；敬老金跟颱風假一樣，是台灣政治照妖鏡。

柯文哲認為，老人照顧一定是社區化、在地化，他不喜歡老人集中營，認為大規模老人照護系統還是不太符合華人世界的文化。他說，跟防災一樣，一定是先自救、互救、再公救，老人自己能夠照顧自己，再來互相照顧，最後才是公家照顧，所以北市推老人共餐計畫，吃飯不是目的，只是把人叫出來。

但北市府共餐等計畫，曾被台北市議員質疑參與者不多，因不少臥病長者無法出門共餐。柯也於論壇提及，北市361個共餐據點，每個地點40個人來吃、有些地方不到40人，你說北市老人44萬人，吃共餐也才不過2萬人，沒有錯！有需要吃才來吃，沒需要吃來幹什麼？徐旭東不要去吃老人共餐，在家裡吃套餐就好。

柯文哲還提到，辦共餐過程中發現，除非里長背後有很強社區營造系統，否則宗教團體辦得比里長好，因教會本來就有在吃，北市府如果補助他們辦理共餐每人40元，只是錦上添花、更容易運作，且200人共餐容易形成中央廚房；基督教又辦得比道教好，例如長老教會、靈糧堂有系統，「你有聽過媽祖廟聯盟嗎？」

致詞尾聲，柯文哲突然提到安樂死議題，指算一算植物人對整個台灣醫療系統損耗很大，這也是生命教育問題，只是大家都不敢去碰觸哪個問題，台灣這一瞬間大概有8000個植物人，就是臥病、很常中風、生活品質很差的，「但問題是這一類，要真的給他活著嗎？這是可以討論的。