江啟臣檢舉林佳龍賄選 卓冠廷：國民黨一再惡意扭曲必遭市民唾棄

2018-08-30 14:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立院黨團總召江啟臣今率黨團成員拜會檢察總長江惠民，檢舉台中市長林佳龍利用到梨山舉辦市政座談會等名義發放紀念品涉及變相賄選，台中市新聞局長卓冠廷反駁說，梨山的活動是單純的後援會活動，參與人員均為後援會成員，絕非國民黨口中的一般民眾，更無對價關係，國民黨卻惡意扭曲，為了選舉極盡抹黑之能事，必遭市民唾棄。

卓冠廷指出，市長7月20日至21日率隊至梨山進行「和平專案」為市政公開行程，期間進行和平區政座談會、視察松鶴部落、和平區簡易自來水改善工程進度等。20日晚間的活動由後援會自辦，參加人員都是後援會成員，現場人員也都有名冊跟簽名，後援會也明確表示，非後援會民眾不要進入會場，當晚市長與局處首長受邀參加。

卓冠廷強調，盧秀燕自已也是參選人，熟悉後援會活動係為內部活動，卻放任競選團隊惡意扭曲事實，為了選舉極盡抹黑之能事。

卓冠廷重申，先前市府已有完整說明，市府為宣傳市政及花博並與市民互動，於去年開始陸續由區公所與里長合作，於各里舉辦超過400場座談會，內容除宣傳花博及地方建設，也藉由市長與民眾的雙向互動，傾聽當地基層民意作為施政參考；區公所為讓民眾了解自身權益，會在現場進行政策宣導，並發放市政宣導品與宣導物，盼江陣營不要冷飯熱炒，一再栽贓扭曲。

卓冠廷痛批，請客綁樁是國民黨的常態慣例，但不要因自己很習慣這種做法，就說別人也跟他們一樣，呼籲盧陣營更不要因選情告急就開始打烏賊戰，一再烏龍爆料混淆大眾視聽，這絕非選舉與市民之福。