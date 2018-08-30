綠營批國民黨才是賄選祖師爺 應該「被端正」選風

2018-08-30 13:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕立法院國民黨團今天拜會檢察總長時，指控台中市政府浪費公帑變相賄選，台中市議會民進黨團隨即發布新聞稿，反控國民黨才是法院認證的「賄選祖師爺」，本屆就有3位黨籍議員因為買票被判當選無效，自己才該「被端正」。

立法院國民黨團總召江啟臣與書記長曾銘宗等人拜會檢察總長江惠民時，江點名台中市政府浪費公帑變相賄選，要求各地檢署成立的「查察賄選級暴力執行小組」能不畏強權、不分黨派，主動調查可疑事證，打擊賄選歪風。

民進黨團總召李天生指出，國民黨「做賊喊抓賊」，自己過去習慣買票，就以為全世界的人都跟他們一樣無恥，其實國民黨在台中才是法院真正認證的「賄選祖師爺」，黨籍議員就有3位、9分之1，因為賄選被判當選無效。

黨團說，國民黨日前在台北開記者會，抹黑市府的地方意見領袖說明會，拿著文宣品說是賄選，結果被打臉指控藍營議員也出席，甚至上台致詞，被記「醜一」；接著，又說市府歷年秋節協助農民行銷，採買致贈給市議員與本市立委的水蜜桃也是賄選，但這項單純行銷農產品做法，早在老胡擔任市長就開始，國民黨還大言不慚說「過去都沒有送過」，根本就是睜眼睛說瞎話，被記「醜二」。

更是不可思議，國民黨今繼續在台北開記者會，指控林市長的後援會活動也是賄選，但這個由在地民眾發起且純內部的活動，不僅有完整的參加名冊，更完全拒絕外人參加，與法律上所指的賄選完全八竿子打不著，國民黨明知如此，卻依舊誣指是賄選，被記「醜三」，如果在棒球場上，早就該被三振出局。

黨團強調，這屆國民黨在台中市原本當選27席市議員，但楊永昌、林汝洲、林榮進因賄選被判當選無效，江啟臣還膽敢拜訪檢察總長要求「查賄」，難道自己不會感到心虛嗎？要求查別人賄選之前，應該先查辦自己人「自清」，民進黨團支持檢察官加強查賄，但只怕國民黨「沒賄選，就不會選」，畢竟國民黨才是法院認證的「賄選祖師爺」。