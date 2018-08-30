一度選舉看板被拆大半 黃玉芬登記選彰化市長

彰化縣議員黃玉芬今天現身登記參選下屆彰化市長，與支持者高呼：「凍蒜！」（記者湯世名攝）

2018-08-30 13:03

〔記者湯世名／彰化報導〕選到底！下屆彰化市長、彰化縣議員選戰中，動向始終撲朔迷離的縣議員黃玉芬，今天終於現身登記參選彰化市長，她稱自己是非典型的政治人物，有市民稱她是「彰化女柯P」，希望有機會能與柯P做結合，用市民的力量來參選。

彰化市下屆市長選戰，原至昨天為止有民進黨縣議員林世賢、國民黨縣議員張東正登記參選，無黨籍縣議員黃玉芬到底是要選縣議員或市長，令外界矚目，甚至多認為她會「捨市長就議員」，黃玉芬則始終堅稱要選彰化市長，且市區到處高掛她參選市長的看板、海報，不過後來傳出原本支持她的某位地方「前輩」與她分道揚鑣，看板也拆除大半，許多民眾認為她恐將回頭參選縣議員，但也有人認為她已無退路，仍會參選市長，說法兩極。

今天上午黃玉芬由父母及數十名支持者陪同，搭乘宣傳車沿路拜票請託，浩浩蕩蕩抵達彰化市介壽生活藝文館，正式宣告投入彰化市長選戰。

黃玉芬表示，她從基層起家，從政至今已有9年，無非就是希望自己的故鄉能夠更加美麗，而她參選不用大咖站台，她以柯P為學習對象，柯P走出自己的風格，她也希望與柯P結合，且有市民稱她是「彰化女柯P」，就是希望能打一場不同典型風格的選戰。

她接著說自己是以較經濟的方式在選舉，無法在選舉經費上大花特花，遺憾「跟不上這位前輩的腳步」，很感謝「這位善心前輩」。

彰化市長選戰自此「三強鼎立」，林世賢、張東正、黃玉芬各有支持擁護族群，基層實力都相當雄厚，離投票日不到3個月，未來恐將有一番激戰。

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