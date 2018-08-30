李昂赴阿富汗受阻 外交部：僅阿駐巴使館要求出示中國文件

2018-08-30 12:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕作家李昂近日參加旅行團，從巴基斯坦要進阿富汗，但因中國新政策阻止阿富汗發簽證給台灣人，「因為是中國的一部分」，要求他們到北京辦簽證。李昂一行人被迫中斷旅程返台。外交部今天表示，經我與多個使館聯繫，僅阿富汗駐巴基斯坦大使館回復要求台灣人出具中國大使館證明。

李昂一行人近日參加高寶旅行社的旅遊團，原先規劃從巴基斯坦進入阿富汗，但因中國新政策要求阿富汗停發簽證給台灣人，而無法成行，「以前一樣的路線走過二、三十團都沒問題」。中國不僅要求阿富汗領事館不發簽證，更要求該團到北京辦簽證，「因為是中國的一部分」。一行人被迫中斷旅程，規劃從泰國曼谷返回台北。

根據外交部領務局網站資料，台灣人申辦阿富汗簽證可前往阿富汗駐日本及駐韓國大使館申請，僅需事先將申請資料備齊，即可赴該等使館遞件。

外交部今天表示，我透過管道聯繫阿富汗駐中東的其他使領館，查證台灣人的申請簽證程序，也僅需備齊相關申請文件，即可赴該等使館遞件。僅阿富汗駐巴基斯坦大使館回復表示，台灣人赴該館申請赴阿國簽證，必需出具中國大使館的NOC（無異議證明，Non Objection Certificate）。

外交部說明，NOC為印度次大陸（如巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等國家）國家政府部門於受理簽證時，習慣要求的文件。