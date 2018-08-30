基進黨5人登記參選高市議員 主打高雄本土第三勢力

基進黨5人登記參選高雄市議員。（記者葛祐豪攝）

2018-08-30 12:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕耕耘高雄在地已久的本土青年政黨基進黨，今天上午由主席陳奕齊帶領5位市議員參選人登記，主打高雄本土第三勢力。

創設於高雄的基進黨（前身基進側翼政團），在4年前太陽花運動結束不久，率先集結入政，主張扛起台灣主權、民主和社會崩壞的現狀，當時在高雄推派4位青年參選，雖最終落選，但選舉花費平均75萬元，卻在前鎮小港與鳳山拿到幾近當選的佳績。

4年前曾經參選前鎮、小港區，拿到萬餘票的陳信諭，此次捲土重來，他說：「高雄需要有一個高雄起家、高雄觀點的本土第三勢力黨團，來監督高雄的市政。基進黨是唯一也是高雄最好的選擇。」

陳信諭強調，基進黨是全台灣第一個把總部設立在高雄的政黨，從來沒有離開過高雄，因為高雄就是我們的故鄉！

參選旗鼓鹽的洪正呼籲選民「拒絕世襲的政富二代」，他說，這樣高額競選門檻，往往讓許多掛著號稱「青年參政」，實則是「政富二代」的素人，繼續繼承政治家族的既得利益、造成政治世襲化的現象產生。

參選三民區的陳柏惟則說，基進黨此次投入參選最重要的意義之一，即「用比較低的成本，但充滿高度的理念性挑戰現況、把我們自豪的民主工具修復」。還要極力淘汰掉那些只會坐看好戲、說風涼話的政客們，尤其是國民黨，藉著每次高雄災情慘重時的發言和政治操作。

參選鳳山區的李雨蓁表示，這幾年，幾位在地夥伴一起成立『高雄好過日協會』，對高雄的市政、城市的治理，有完整的分析跟了解。 參選左營、楠梓區的李欣翰說，國際越圍堵中國，中國則會越打壓台灣，甚至透過直接欽點的代理人，介入影響台灣選舉。

基進黨主席陳奕齊在參選人進場登記前，提醒說：「你們應該擔心的，反倒不是中國的打壓，這沒什麼好驚慌的；你們應該擔憂的是，台灣民主政治最大的敵人，就是大多數台灣人民對政治的冷感。」