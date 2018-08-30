大量抄寫、死人連署被抓包 網諷國民黨「也懂通靈？」

2018-08-30 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕中選會目前已收到國民黨、幸福盟共6個案子的連署書，近日清查發現國民黨的連署書有大量抄寫情況，此外更出現165位連署者早在提案前死亡，有網友就質疑其中暗藏玄機，譏諷國民黨「懂得通靈？」

本報先前報導，國民黨3個公投案遞交超過145.6萬份連署書，中選會全員出動進行點收作業，有工作人員點收時發現，國民黨的3案幾乎都出現大量抄寫情況，連署書每冊50份，很明顯看出每1到10份是同1支筆的顏色，字跡幾乎一樣，每冊只有5支筆、5種字跡。

此外，官員也證實，國民黨反核食公投第一階段連署1萬8000多份中，有165位連署者早在「提案前死亡」，疑出現以偽造行為大量抄寫的狀況，若查證屬實，相關人等恐涉及「刑法」偽造公文書的犯罪行為，可處1年以上、7年以下徒刑。

有網友表示，即便考量民眾連署後過世的自然狀況，但在提案、審查以至查對這短短1、2個月間，就出現為數眾多的「死人連署」，其中藍委曾銘宗的提案，經網友換算，其提案前死亡率高達1.9％，質疑其中隱情並不單純。

網友譏嘲，國民黨可能跟侯友宜一樣會通靈，所以才擅長找死人連署，另外一種可能是國民黨的公投案為「死亡終結站」，簽了致死率提高，抑或是國民黨在進行連署時，直接抄錄選舉名冊，無論是何者，都需司法單位調查釐清。