準公托政策引反彈 藍委要求停止

2018-08-30 12:56

〔記者林良昇／台北報導〕準公共化托育政策8月1日上路，卻引發幼保界反彈，幼教團體狀告公平會，指控新政策涉及聯合壟斷，立法院國民黨團今要求停止實施，做好全面規劃、溝通，再研議上路。

國民黨團書記長曾銘宗表示，據教育部統計，全國共有6323家幼兒園，其中公立有2041家，私立有4282家，私幼佔全國幼兒園比例高達68%，4千多家幼兒園已經串連抵制，因為加入準公共化托育，必須「降低收入、提高教師薪資」，但私幼不像「非營利幼兒園」有來自政府補助，倘若依照新政策，未來將導致入不敷出，。

曾銘宗強調，全台幼兒園一致決定不加入新政，托育制度面臨全面抵制，已經無法繼續執行，他要求行政院，趕緊懸崖勒馬，不要再硬坳了。

國民黨團副書記長許淑華指出，行政院長賴清德在台南推出的私托公共化政策1年，在台南也只有9家，7成左右的業者不參加持觀望態度，這代表政策還不夠成熟，中央卻強推新政，把原本政府有責任照顧兒童的責任，強扣在業者身上。

國民黨團副書記長蔣萬安表示，未能充分溝通、也沒有詳細規劃的托育政策，讓家長找不到保母，保母拿不到該有的薪資，私幼業者成本增加，甚至沒有完備稽查機制，維護私托公化品質，恐將導致一些維持不了的私立幼兒園，為了取得政府補助，犧牲了私托品質。

國民黨立委王育敏說，黨團7月底已預測托育新政沒有召開任何公聽會，沒有任何詳細規劃下倉促上路，將會導致失敗。現在業者狀告公平會，導致家長、業者、保母三輸，應立即停止托育新政，如果行政院仍舊一意孤行，黨團將會在新會期開議之後，提出法案要求停止實施。