柯文哲昨搭公車遇獨派抗議 姚文智諷柯：先把公車變成秀場

台北市長參選人姚文智30日出席「前瞻亞太區塊鍊首都Taiwan Taipei」座談會，會前並接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2018-08-30 12:41

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲白天搭公車上班，但繼日前有民眾拿東奧正名連署書堵柯盼響應連署，昨早獨派因不滿世大運期間台灣旗被沒收，也搭上公車當面向柯抗議，因此柯自今天起改搭公務車。民進黨台北市長參選人姚文智今天質疑，柯先把公車變成秀場，跟很多乘客談話，「不知道這是不是安排的」，自然招來別人陳情，且還得勞師動眾，耗費更多維安成本。

姚文智今天上午出席「前瞻亞太區塊鍊首都Taiwan Taipei」政策議題座談會，會前受訪談到獨派在公車向柯抗議一事，他說，市長維安當然要共同保護，但若是因為要搭公車，讓很多維安人員舟車勞頓，同時造成不同狀況，那麼是否搭公車就要重新討論。

姚說，對方也是表達意見，因為柯平常搭公車，也跟很多乘客有很多互動，「我不知道這是不是安排的」，當然會吸引人家跟你談話，否則若搭公務車，誰會上車跟你談話？問題就在柯文哲把公車當成秀場，還是招致別人來陳情？

談到當選會搭公車上班嗎？姚文智說，不需要這樣做，就像前總統馬英九不搭空軍一號而搭高鐵，結果勞師動眾，造成維安成本增加，延伸問題也更多。

姚表示，台北市長的維安與總統層級雖不能相提並論，但也要面對各種民意壓力，維安體系有其價值，快速處理市長公務運作，「為什麼要搭公車變成一場秀呢？」他也說，看到幾次不經意拍的畫面，就知道多少警政同仁要在大清早替柯文哲維安，負責維安人員不可能對市長安全坐視不管，真的有必要勞師動眾？