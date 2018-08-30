被爆熱舞影片 韓國瑜嗆：我去邱議瑩選區勘災

國民黨高雄市長參選人韓國瑜和國民黨雲林縣長參選人張麗善、國民黨立委蔣萬安、許淑華共同召開記者會。（記者蘇芳禾攝）

2018-08-30 12:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕中南部近日大雨成災，民進黨立委邱議瑩日前於臉書貼出國民黨高雄市長參選人韓國瑜出席國民黨議員參選人活動的熱舞影片，隨後她與立法院副院長蔡其昌等人到波蘭進行國會交流。對此，韓國瑜表示，「邱議瑩選區在美濃，我去美濃勘災，不理解她是什麼思考來指責我，她自己本人有沒有勘災，我不知道，但我去邱議瑩選區勘災，這本來就是我該做的，每個人要跟自己選民交待。」

高市受西南氣流影響，連日下起豪大雨，國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天召開記者會，呼籲水災後應該要進行防疫作戰，請相關部門除了補償外，防災也刻不容緩。與會者還包括國民黨雲林縣長參選人張麗善、國民黨立委蔣萬安、許淑華。

韓國瑜說，他被拍到熱舞當天，是參加殘障團體跟議員參選人合辦的活動，希望能振興高雄觀光產業，他認為，救災當時他並不是高雄市市長，手上沒有權力和資源，而他參加的活動都是殘障人士，他只去十分鐘，為了推銷高雄，跳不到一分鐘舞，若重新再來一次，他還是會為了振興高雄觀光而參加這個活動。

至於曾經與韓國瑜角逐高雄市長國民黨內初選的國民黨立委陳宜民也在國外，韓國瑜則說，陳宜民是不分區立委，邱議瑩是美濃選出來的立委。

對於登革熱相關防治，高雄市政府透過新聞稿表示，高雄市政府為避免登革熱等災後傳染病擴散，平日已積極防疫的衛生局、環保局防疫團隊至今（30）日為止，已動員近5千人次進行雨後的環境清理，並調撥2萬瓶以上消毒滅菌藥劑以配發家戶，更於近三週內查獲63處病媒孳生源並開出罰單、亦針對列管的長期積水地下室進行投藥。

高市府環保衛生防疫團隊表示，在8月22日迄今的防災期間，市府防疫團隊已持續落實防疫工作，如投入4,789人次配合民眾於災後清理家園，執行包括共78里、33所學校在內的社區孳生源清除（含病媒監測）工作，團隊並查獲積水容器5,754件、陽性容器380件，執行社區緊急防治2場次，以及空間噴藥共14組機具人力、殘效噴藥共22組機具人力等。