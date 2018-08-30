不繳200萬保證金 范雲參選台北市長遭退件

社會民主黨召集人范雲登記台北市長資料遭退件。（記者黃建豪攝）

2018-08-30 12:23

〔記者黃建豪／台北報導〕社會民主黨召集人范雲，今天赴台北市選舉委員會登記參選，卻主張200萬元保證金「違憲」，完成登記之後，在繳納保證金程序時，僅送上自製的違憲看板，遭台北選委會退還登記資料，並附上「依法不受理候選人申請登記通知單」。范雲則揚言，將訴求行政訴訟，並展開釋憲的行動。

范雲主張，台灣是民主國家，人民因無分階級、性別皆應享有平等參政權，但現行的保證金制度卻築起一道天花板，限制年輕世代、窮人、小黨候選人的參政權利，這種高額保證金，已經違反憲法第7、第17級第129條。

范雲表示，如果今天她把所有文件、政見都準備妥當，過去3個月的籌備參選台北市長的努力，就因為沒有辦法拿出200萬元支票而無法參選，這就是違憲。她說，對於小黨而言，要籌募200萬元資金真的不容易，就算募到200萬元也可能在選舉過程中，連平等電視辯論的機會都沒有，因為排名第一、第二的候選人，很容易可以拒絕辯論。

范雲指出，現在已有非常多的國家，會規定電視、廣播不得買選舉廣告，應該給候選人平等被看見的機會，在德國早就宣告，保證金是違憲的，而英國倫敦的基本工資跟生活水平都比台灣高，但登記費只要40萬元台幣，在非常多歐洲國家也低於1萬元台幣。

范雲接著雖完成台北市長登記，但在選委會工作人員要求繳納200萬元保證金時，范雲僅附上違憲看板，並重新申明主張後，選委會工作人員只好依程序退件，並印製依法不受理候選人申請登記通知單。