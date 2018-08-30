批志願役軍人「廢物」 國防部遞狀告陳沂公然侮辱

2018-08-30 12:14

〔記者謝君臨／台北報導〕網路紅人陳沂近日在臉書開直播，公然指稱「大部分的志願役，我覺得都廢物」，引爆網友論戰，國防部除了發布新聞稿「嚴厲譴責」，並稱已蒐集事證、依法提告還軍人公道；據了解，國防部已於27日向台北地檢署遞狀告發，控告陳沂涉嫌公然侮辱，不過因適逢檢察機關人事異動，目前尚未分案偵辦。

陳沂在影片中除批評志願役軍人「廢物」，還說志願役會因義務役「學歷太高」而欺負對方，並影射大多數出社會找不到更好工作、沒有一技之長，才會去簽志願役領薪水，然後「就在軍隊裡面作威作福」，甚至嗆網友「如果覺得被我講中所以惱羞了，歡迎進來罵我」，引發議論。

對此，國防部表示，陳沂批「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」，已「嚴重玷損軍人形象與尊嚴，對此表達嚴厲譴責」，並稱悍衛國家、保護人民的國軍官兵，戮力戰訓本務、災害救援，確保國家安全、區域穩定，尤其當前正值全力救災之際，「陳女逕自發文詆毀日以繼夜投入災害救援，協助民眾清理家園的軍人，趁機製造話題來分裂軍民的情感，其心可議」。

國防部指出，「已蒐集相關事證，依法提出告訴，以正視聽，還給軍人公道」，同時強調國軍因應敵情威脅、執行戰備整備、投入救災，犧牲付出、守護國家與國人安全，呼籲社會大眾支持國軍，「勿做親痛仇快，詆毀國軍之情事」。

不過，陳沂接續仍在臉書指稱誹謗罪的客體必須是「自然人」，還必須是「可特定對象的自然人」。基本法律常識與行政機關國防部共勉之。

此外，陳沂另稱，她說的是「大部分」的志願役，「如果你覺得被我說中要對號入座，那我也沒辦法。怎麼你不覺得自己是少部分很好的志願役呢？」好吧，國防部如果要告她「洩漏國家機密罪」的話，那還真是百口莫辯。洩漏國軍都在軍營掃地、除草、刷油漆、刮鐵鏽的機密，臣妾罪該萬死。

據了解，國防部已於27日向北檢遞狀提告陳沂公然侮辱，北檢已收狀，但因適逢人事調動，目前尚未分案。