政院成立水災復建小組 賴揆點名氣象局：精進預報

賴揆指示設水災復建專案小組。（資料照）

2018-08-30 12:01

〔記者李欣芳／台北報導〕這次熱帶性低氣壓帶來中南部嚴重淹水災情，行政院長賴清德今天上午表示，由於這次受災幅員廣大，他要求相關部會成立這次水災復建專案小組，請政務委員陳美伶、吳澤成共同擔任小組召集人，統整後續短、中、長期復建措施，全力協助民眾恢復正常生活。

賴揆並表示，這次熱帶性低氣壓及西南氣流的影響雖已逐漸減緩，惟目前仍屬汛期與颱風季，各級政府在家園回復後，仍應提高警覺，持續落實各項整備作為，強化減災工作。另請氣象局持續精進氣象預報和淹水警戒發佈的精確度和時機，對於日益增多的極端降雨現象，研議更符合中央與地方應變需求的預警方式，降低因極端天氣造成國人生命財產的損失。

賴清德今天上午主持行政院院會時表示，有關這次水災復原部分，目前第一要務是完成積淹水地區的家園清理及消毒工作，後續請環保署、衛福部與地方政府通力合作，避免疫情發生。

賴清德表示，這次災害造成嚴重農損，請農委會儘速依各地農損情況，發放現金救助及提供低利貸款，並密切關注蔬果等農產品價格波動情形，隨時啟動相關穩定調控機制，維持農產品正常供需與民生物價穩定。

為協助淹水民眾加速恢復家園，賴揆說，對於受災戶的淹水救助，除了原各地方政府所自行發放的淹水救助金（每戶5千至2萬元）外，行政院已專案核定額外再增加救助金每戶2萬元，同時提供租稅減免，如有重建需求，也會有一定額度的利息補貼。