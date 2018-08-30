第5名神秘候選人 產險經理吳萼洋參選台北市長

2018-08-30 11:57

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午登記參選後，成為這屆九合一選舉，第4位完成登記的台北市長候選人之後，第5名市長候選人也在上午9時許現身，為來自兆豐產物保險公司的經理吳萼洋。吳萼洋表示，他4年前就想出來參選，但當時以為柯文哲是上天選的人，後來才發現不是。

「我知道你們對我很好奇」。柯文哲登記離開不久後，58歲的吳萼洋一頭銀髮、身穿西裝。突然出現在市長登記座位上，連工作人員都相當震驚。吳萼洋說，他會參選是因為「開悟」，並認為現在的政治人物，大多都少了「真心」。

吳萼洋說， 沒有真心就不會慈悲、沒有智慧，所以就會發現，為什麼南部花了這麼多錢治理水患，卻沒做好，其實就是智慧不足，並不是不用功，有智慧的人高度才會高，看的東西會比較廣，不會只看見表面就做出結論，現在社會問題在於，只看到表面就下結論。

吳萼洋接著引述達摩的話，希望檯面上的政治人物思考，要「看到看不到的東西，知道不知道的事物」才是真理，很多事情要往內看。

至於參選台北市長，是否對於市政有所不滿？吳萼洋稱，這不用多說，但有些事情台北市仍然執著在表面上，比如台北市長柯文哲拆了忠孝橋，讓北門被看見，但忠孝橋本身已經有5、60年歷史，再過幾年也是古蹟，把古蹟拆掉換來另一個古蹟，何必這麼執著。

吳萼洋認為，一個政府首長，不是管理者也不是皇帝，他只是協調者，必須用最好的團隊，運用智慧把團隊整合，不是想做什麼就做什麼，像柯文哲上任推出的行動派出所，就是案例；不論是總統還是市長，大家都是人民的公僕，不是管理者，要站在人民立場去考慮更多問題，才不會做錯事，讓國家更進步。

而目前台北市長候選人已有6人完成登記，依序為無黨籍候選人李錫錕、國民黨候選人丁守中、近黨候選人姚文智、無黨籍候選人柯文哲、無黨籍候選人吳萼洋，第6人為社民黨候選人范雲（完成登記，但未繳保證金遭退件）。