水患創南台灣 賴揆指示召開全國治水檢討會議

2018-08-30 11:44

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天針對這次熱帶性低氣壓帶來中南部嚴重淹水災情進行檢討，主持院會的行政院長賴清德聽取經濟部等機關共同陳報「0823熱帶低壓水災應變處置作為」報告，賴揆指示經濟部規劃召開「全國治水檢討會議」，邀集相關部會與各縣市政府重新檢視過去治水方案的成效與不足之處。

賴揆強調，未來同時也要結合民間力量，落實「水利法」修正條文精神，由水道與土地共同分擔洪水，未來每個開發區都應做到「逕流分擔、出流管制」，避免以鄰為壑，逐步來提升每個城市的韌性，讓台灣的國土更安全。

賴清德指出，全國治水工程在歷經不同政黨執政，長期的投入，也經過多次重大天然災害連續考驗下，治水計畫已逐漸展現效益，這次雖未能達到不淹水的目的，但已發揮減災功能，降低積淹水面積，對此，他要肯定中央及各縣市政府長年來投入地方治水的辛勞與用心。

另外，對於中央災害應變中心指揮官、經濟部長沈榮津部長連日來的坐鎮指揮，政委吳澤成及水利署長賴建信進駐地方，以及國防部、交通部、環保署及衛福部等相關部會、各地方政府與第一線救災人員的辛苦，賴揆也表達感謝之意，特別是國軍弟兄全力投入各項救災工作，協助災民清理淤泥及整理家園，承擔家禽、家畜死亡後的緊急清理及消毒等各項作業，他也特別予以慰勉並感謝。

賴清德表示，面對極端氣候日益嚴竣的挑戰，在在顯示傳統防洪治水的工程手段已有其極限，政府仍必須謙卑檢討，全面性思考以更創新、有效率的方式，除治水工程外還要有其他風險處理方案，來減輕水患所帶來的災害。

他說，後續除有賴「前瞻基礎建設」水環境計畫持續努力推動外，也請經濟部規劃召開「全國治水檢討會議」，邀集相關部會與各縣市政府重新檢視過去治水方案的成效與不足之處，集思廣益提出更務實周延的計畫，踏實執行每一項離災、防災、減災、重建工作，由建立法制、完備制度、人才演訓、充實設備，到善用新科技及智慧水利防災，全面性來加強總合治水觀念。