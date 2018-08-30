國軍戮力救災 總統：以國軍為榮

2018-08-30 11:05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台灣中南部近日遭熱低壓、西南氣流帶來的連日豪雨侵襲，引發不少災情，對此，總總蔡英文今上午到國防部主持軍人節暨國民國防教育表揚活動演說時表示，她先代表全體國人，對國軍表達感謝與肯定，國軍再次站在守護人民最前線。她也稱讚：「你們做得很好，我以國軍為榮。」

蔡英文表示，保家衛國是國軍的任務，不論威脅來自敵人還是天災，國軍都會保護國人的安全。屢次的天災，國軍也都在第一時間投入兵力，保護人民，這次中南部的災情，再次展現國軍擁有保家衛國能力，也因為國軍官兵隨時保持警戒，因應天災威脅，人民生命財產安全才獲得保障。

蔡英文說，國人也有信心，當國家發生危機時，國軍可發揮可恃戰力，鞏固我國民主、自由價值，這就是國軍本色，以及台灣社會尊敬的國軍，因此，她要嘉許國軍的表現，「你們做得很好，我以國軍為榮。」她也要請國防部研究，待救災工作告段落後，要好好嘉許救災官士兵，表達社會對國軍肯定與感謝。

蔡英文也說，明年國防預算將增加，「國防自主」預算比例也大幅提升，讓國防建設成為社會發展動力。而政府全力支持國軍，沒有第二句話，和平並非從天而降的事情，面對安全威脅或極端氣候災害，政府和社會要當國軍的後盾。蔡英文最後表示：「國軍加油，台灣加油。」

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