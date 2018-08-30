印太戰略攸關集體安全 吳釗燮籲區域夥伴團結合作

2018-08-30 10:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮今天表示，印太戰略的概念包含安全元素，台灣無意抑制任何國家的崛起，不過對許多國家來說，這是強化集體安全的機會，台灣站在捍衛自由民主的前線，願意分享經驗、提供協助。台灣也提醒理念相近國家，若要捍衛自己國家、被平等尊嚴對待的權利，並享有免於被威脅的恐懼，「就要團結站在一起」。

外交部委託遠景基金會辦理「印太安全對話」，遠景與美國新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）」及日本笹川平和財團（The Sasakawa Peace Foundation）合作，對話會議今於台北遠東香格里拉大飯店登場，會議主題為「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」。

吳釗燮出席開幕典禮致詞時說，美國啟動印太戰略，而台灣政府所推動的新南向政策，正呈現了台灣對印太的區域戰略新視野。曾有美國官員告訴他，所謂印太區域是從太平洋的中心夏威夷到印度大陸。而印太區域是貿易和權力的中心，也是人口最多、經濟體快速成長的區域，此區域能否自由繁榮地發展，區域裡的國家能否平等尊嚴地互動，攸關於區域內40億人口的安全，「理念相似的民主政體都在尋找答案」。

吳釗燮指出，在自由和開放的印太區域中，「民主」是確保區域和平穩定和繁榮的重要元素，因此理念相近國家必須強化民主機制。而台灣在民主化及建立活躍公民社會的經驗，可提供典範，「台灣願意伸出援手」。

具體而言，吳釗燮舉例說，美國和日本正攜手促進區域的公私部門投資，台灣新南向政策，也能在其中扮演角色，台灣樂於和所有夥伴一起努力，建立產業夥伴關係並分享經驗。或例如基礎建設部分，台灣投入35億美元支持新南向國家的基礎設施和發展計畫；台灣的運輸、物流和工程等專業，能在印太發展的未來中扮演更重要的角色。

吳釗燮進一步指出，印太戰略的概念包含安全元素，台灣無意抑制任何國家的崛起，不過對許多國家來說，這是個加強集體安全的機會。吳釗燮強調，這也是要提醒理念相近國家，若要捍衛自己國家被平等尊嚴對待的權利，並享有免於被威脅的恐懼，「就要團結站在一起」。

吳釗燮強調，台灣可以提供貿易、投資和專業，是各國參與印太戰略中的理想夥伴。台灣更站在捍衛民主自由等所有珍視價值的第一線，「我們面對的威脅，也是對整體區域自由、開放和繁榮的挑戰」。吳表示，一個自由且開放的印太必須是區域合作的成果，理念相似的國家必須願意對話並合作，今天的會議就是很好的機會。

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