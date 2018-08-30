郭文貴稱有中共秘件衝擊選情 柯P冷笑：聽聽就好

2018-08-30 10:51

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受媒體專訪表示，沒有人在兩岸關係講那麼清楚的，所以這要批評到賴清德（曾自稱是台獨工作者），但語音未落就被幕僚打斷發言。媒體今天續追問柯是否覺得賴清德講太清楚？柯表示，華人文化圈有個特殊文化叫做面子，因此五個互相最後一個是「互相諒解」，若講到對方都沒有辦法諒解你的餘地，就很麻煩。

柯文哲上午出席「台北國際水環境高峰論壇暨產業展」後接受媒體聯訪，被問及日前接受新新聞專訪談到兩岸關係一事。柯解釋，我們還是華人文化圈裡面的，有個特殊文化叫面子 所以互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後加一個互相諒解，因為要留給對方諒解的餘地，所以有時候講到對方要諒解你都沒有辦法，就很麻煩。

至於中國流亡富豪郭文貴稱手上有種中共文件，若他公佈柯就沒辦法當選？柯文哲冷譏這種人的話聽聽就好，要公布早就公布了。

媒體又問，柯在專訪中指自己很想幫總統蔡英文，但感嘆好心被雷親？柯文哲強調不是說幫助個人，而是希望台灣不要說奮發圖強、突飛猛進，最起碼平安渡過，如果到了總統做什麼事情都動輒得咎的程度，對整個台灣的長期發展還是不好。

此外，國民黨市長參選人丁守中指內部民調顯示他和柯只差三到五個百分點，柯則哈哈笑說，呵呵呵 要做怎樣的民調都做得出來。