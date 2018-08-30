批中國南海挑釁 前北約盟軍司令：台灣在印太戰略扮重要角色

美國前北約盟軍司令史塔福（James G. Stavridis）上將。（記者廖振輝攝）

2018-08-30 10:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕「印太安全對話」今（30）在台北登場，前北約盟軍司令史塔福（James G. Stavridis）上將受訪時表示，中國在南海造島的相關軍事行為「相當挑釁」，他也認為避免中國在南海區域進行軍事吞併「至關重要」。史塔福在稍後的專題演講中也肯定台灣是個活躍強健的夥伴，面對區域中的緊張情勢，各國夥伴合作，民主、智慧地解決是最理想的，台灣也在這其中扮演角色。

外交部委託遠景基金會辦理「印太安全對話」，遠景與美國新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）」及日本笹川平和財團（The Sasakawa Peace Foundation）合作，對話會議今於台北遠東香格里拉大飯店登場，會議主題為「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」。

前北約盟軍司令史塔福今天出席並發表首場專題演講，史塔福服役於美國海軍時，40年前曾派駐台灣基隆、高雄、金門，此次來台則是自台美斷交後，他首次重返台灣。

史塔福在演講中說，美國持續在印太區域中活躍，同時區域中有新勢力興起，我們需要了解這個趨勢帶來的影響。他出示了許多中國海軍在世界各地活動的照片，並指出中國海軍擴張的事實，也代表中國軍力的活動影響甚大。

史塔福於會前受訪時即說，中國在南海造島的相關軍事行為「相當挑釁」，美國持續關注此事，他也認為避免中國在南海區域進行軍事吞併「至關重要」。而正如會議主題是「自由開放的印太區域」，這些在國際水域中的軍事化行為引起緊張，他強調，這不是說走向戰爭是必然之路，各國夥伴合作，民主、智慧地解決是最理想的，台灣也在這其中扮演角色。

談及台灣，史塔福肯定台灣是個活躍的國家，擁有2300萬人口，且是世界前25名的經濟體，經濟也持續成長中。他認為，從各層面來說，台灣都能與區域中其他夥伴合作，包括紐澳、馬來西亞、印尼、菲律賓與越南等。尤其在南海議題上，台灣與鄰國及夥伴，例如與美日的關係，更是扮演重要角色，「是解方之一」。

至於台灣在印太戰略中的角色為何？他則說道，這些合作應以「不激怒中國」的方法進行，透過明智的做法以及良好的外交手段去完成。重點在於更多的傾聽、思考與對話，由這些國家一起合作、面對挑戰，才是創造非暴力途徑的正確答案。

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