九合一選舉展開 賴 揆赴警政署 強調查賄制暴、治安維護

行政院長賴清德到警政署107年地方公職人員選舉治安維護工作聯合指揮所，視察指揮所業務，會中勉勵辛勤的同仁。（記者王藝菘攝）

2018-08-30 10:23

〔記者黃敦硯／台北報導〕年底九合一地方公職人員選舉工作即將展開，行政院長賴清德今天特別蒞臨警政署署務會報，他強調選舉工作首重「公平」及「平安」，讓乾淨選舉、清白參選的有志之士能脫穎而出，未來為國家、社會服務，期望警察同仁全力以赴，維護選舉平安順遂，他也對負責選舉維安工作的警察同仁表示肯定及感謝。

賴清德表示，今年年底九合一地方公職人員選舉，無論參選人、選舉人及投開票所數量，均將超過歷年，同時全國性公民投票也將合併辦理，查賄制暴及治安維護，是當前政府的重要工作，尤其警察同仁責任更為繁重，對於全體警察同仁的努力及辛勞，特別表示肯定。

賴揆也請各警察機關做好「塑造公平選舉環境，維護民主法治價值」、「強力查賄制暴，確保選期治安」及「妥適規劃調度警力，兼顧員警健康」等3項工作重點。

賴清德指出，台灣選舉制度的自由與民主，一向為國際社會肯定。此次選舉，絕不容許任何組織幫派透過政黨、宗教的名義或以暴力、金錢等方式介入影響選舉的結果，對各種不法行為，希望各警察機關積極蒐證、依法偵辦，確保選舉在公平、公正的環境下順利完成。

另外，賴清德要求，查察賄選、防制暴力、淨化選前治安、確保選舉平安進行，是警察當前重要任務。選舉期間不是法律假期或犯罪的空窗。反而要加強緝毒、打詐及肅槍等重點工作。

賴清德表示，本次選舉合併全國性公民投票辦理，警察同仁工作繁重，他特別要求請各警察機關預作準備、妥適規劃，避免員警過勞，確實照顧同仁身心健康。對辛苦付出的同仁，給予適度休息，同時，也要拜託各級幹部多鼓勵多慰勉，研提獎勵機制，以鼓舞士氣。