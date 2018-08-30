蘇貞昌登記參選 與太太牽手放閃曬恩愛

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在太太詹秀齡陪同下，完成市長參選登記。（記者叢昌瑾攝）

2018-08-30 10:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在太太詹秀齡陪同下辦理登記，大批議員參選人現身支持，高喊「凍蒜」，競選辦公室也樹立「衝衝衝」的形象背板，希望年底選戰贏得勝利。場外則有大觀事件自救會抗議，要求兩位市長參選人簽署原地安置的承諾書，遭警方及選務人員攔阻。

蘇貞昌今天上午9點鐘前往新北市選委會辦理登記，詹秀齡全程陪同，兩人親暱地挽著手「曬恩愛」，面對鏡頭微笑，展現自信。

針對國民黨新北市長參選人侯友宜預計今天11點登記，蘇貞昌表示，他很早就決定今天上午登記，至於對手什麼時候他不知道，他也向侯友宜喊話，這是一場優質的選舉，讓新北市民比較，「一比較就知道，誰會做事。」

蘇貞昌說，每一次重大事情，都有太太陪在身旁，他很感謝一路走來太太的支持，也感謝團隊努力。

蘇貞昌指出，從決定參選以來，他就非常努力走遍新北市每個角落，握到鄉親的每一雙手，向市民報告政策，包括都市再生、產業創生、扶老攜幼，讓新北成為智慧交通城市，看到鄉親肯定他過去的政績，懷念過去一同努力奮鬥的日子，對他非常熱情，也對他將來的作為充滿期待，「有這種熱情和期待，讓我衝衝衝的動力一直持續增加。」

蘇貞昌感慨表示，新北市是全台第一大直轄市，有充份條件為北台灣打造1000萬人的舞台，但這幾年城市競爭，新北市一直被比下去，市民很無奈，期待改變，他參選就是要帶來改變，讓新北變得更新、更好，過去他有當縣長的經驗和行政院長的歷練，會投注全部能量，帶著優秀的公務員與市議員一起，組成會做事的團隊「衝衝衝」。