姚文智合體蘇貞昌拜票 作家：民進黨向柯文哲開戰了

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（前右）、台北市長參選人姚文智（前左）29日清晨首度合體赴台北市市場拜票，受到攤商民眾熱情支持。（資料照）

2018-08-30 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智、新北市長參選人蘇貞昌昨（29日）「拂曉出擊」，這也是兩人被提名後首度合體拜票。對此，知名作家吳祥輝表示，這代表民進黨要向台北市長柯文哲「開戰了」。

距離11月24日九合一選戰投票倒數80多天，民進黨雙北參選人姚文智、蘇貞昌在29日清晨5點「拂曉出擊」，2人一同到台北市萬大路漁產批發市場、第一果菜批發市場拜票，這也是兩人被提名後首度合體造勢。

姚文智和蘇貞昌合體拜票後，上午9點50分在發言人吳思瑤、民進黨祕書長洪耀福與台北市黨部主委黃承國的陪同下，前往台北市選舉委員會登記參選。姚文智也強調，將全力衝刺打贏選戰，創造台北市長民進黨20年來第一次當選的奇蹟；洪耀福則說，姚文智登記後，全黨會以百米衝刺精神，來贏得年底市長選戰。

對此，吳祥輝29日在三立《新台灣加油》表示，身兼民進黨主席的總統蔡英文，日前已經表態正式力挺姚文智，民進黨中央也借了1000萬來打這場選戰，現在就是要衝刺贏下首都市長寶座，他也呼籲柯文哲「不要存有僥倖的心態，現在就是開戰了」。