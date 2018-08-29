中國各地台辦拚業績 強迫台商「搶辦」居住證

陸委會表示，開放申請居住證，是中國對台統戰主要環節，雖然提供台灣民眾居住服務，但同時也嚴加監控。（路透檔案照）

2018-08-29 22:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國自9月1日起開放台灣民眾申請居住證，台商圈有消息傳出，中國各地台辦為「拚業績」，已動員長住當地的台商、台幹與其家屬，在開辦首日就要去申請，以營造出北京涉台政策受熱烈歡迎、台灣民眾踴躍響應的假象，其實台商對居住證仍心存觀望，但迫於壓力，只好開辦當天就去排隊遞出申請表。

福建省人民政府日前舉辦「港澳台居民居住證申領發放辦法」新聞發布會，福建省公安廳副廳長杜清森表示，福建省規劃1217個點可以辦理申請。廣東省公安廳也宣布將設386個受理點，湖北省與江蘇省則約150個點。

不具名台商表示，雖然居住證給在中國的台灣人多項優惠措施，但目前才在起步階段，很多配合的政策尚屬不明，大家仍心存觀望，不過，台辦人員已積極動員，要求他們在第一天就要遞件申請，他們只能被動配合，這也是種被迫表態，讓他們真的很為難。

他指出，雖然對岸已公布「港澳台居民居住證申領發放辦法」，但台商最擔心的，還是申請居住證後，海外所得是否要向中國政府報稅。中國人大即將通過的「個人所得税法」修正規定，「税收上的居民」須把海外所得繳稅，而在中國有固定居所的居住證，可能符合所謂的「稅收上的居民」。

民進黨立委邱志偉強調，雖然台灣人申請居住證，陸委會認定不違反「兩岸人民關係條例」，但蔡政府應有國安風險意識，加強管理，要求申請的台灣民眾，回台後有申報義務，須向台灣政府登記，畢竟申請居住證是身分認同的漸進做法，若未加以註記，他們回台後在政府機敏機關任職，如中科院或軍隊，將潛藏國安風險。

民進黨立委蔡適應指出，台灣居民居住證格式與中國一般身分證接軌，都是18碼，申領辦法並明列須採集指紋，讓台灣民眾暴露於中國的監控風險之中，而居住證介於入籍與臨時簽證中的模糊地帶，規避兩岸條例規範，但政府仍應有一套妥善管理措施。

對此，陸委會說，開放申請居住證，是中國對台統戰主要環節，雖然提供台灣民眾居住服務，但同時也嚴加監控。對於立委相關提議，會加以研議與因應，以降低可能潛在的風險。