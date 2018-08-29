蔡其昌受邀訪波蘭國會 參眾兩院副議長接待

立法院副院長蔡其昌與波蘭眾議院副議長台樂茨基合影。（蔡其昌辦公室提供）

2018-08-29 23:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院副院長蔡其昌率訪問團到波蘭國會進行國會外交，蔡其昌除感謝波方親自派代表送來邀請函，更在波國受到高規格接待，讓中華民國走出去和歐洲各國交朋友，蔡其昌也希望借此行能打開歐洲各國國會外交大門。

今年5月應波蘭國會眾議院副議長台樂茨基（Ryszard Terlecki）具名邀請，對波方政府而言這是相當罕見的舉動，經與外交部、波蘭政府等相關單位磋商多月，蔡其昌於本月26日率團出訪波蘭，成員有民進黨立委李俊俋丶何欣純丶邱議瑩丶林靜儀，李麗芬，周春米，張廖萬堅等，在波蘭首都華沙進行國會交流。

蔡其昌率訪問團抵達波蘭後，特別感謝台樂茨基邀請訪問波蘭，台灣希望能持續加強雙邊國會交流互訪，讓民主價值和國會交流成為台波關係重要支柱。

蔡其昌表示，台灣追求自由民主，堅信國際民主國家都會支持及認可這份普世價值。「我們十分樂意將台灣發展經驗與波蘭分享，特別是教育、經濟及科技上的議題。」同時也期盼波蘭政府制定一套吸引台人的政策，讓波蘭成為台灣企業進入歐洲的門戶。

蔡其昌也提到，兩國政府與民間有許多的往來，未來應更積極加強相關合作並促進雙向交流，也期盼波蘭國會持續支持台灣，特別是支持台灣參與國際組織以及會議的權利。

波蘭國會眾議院副議長台樂茨基（Ryszard Terlecki）表示，竭誠歡迎台灣國會來訪，未來希望透過國會持續互訪，在經貿 、教育及科技領域持續交流。波蘭國會友台小組人數是國會中最多的，表示波蘭國會對波台雙方發展具有高度的期待，未來，透過國會可就不同的議題進行深化交流，也希望更多台灣企業可以在波蘭投資。

此次蔡其昌副院長應波蘭國會眾議院副議長台樂茨基（Ryszard Terlecki）邀請到訪，並會晤國會參議院副議長別朗（Bielan）、友台小組主席倪秀斯基（Stefan Niesiołowski）及波國財經部會，部次長級官員，雙方就兩國財經議題進行交流。