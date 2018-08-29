「歐巴桑聯盟」議員參選人搬鍋持鏟 誓言炒掉大新竹舊政治

「歐巴桑聯盟」打著關心環境、食安、教育等媽媽們會在意的事情，拿「工業廢水」、「黑箱審議」等當做辛香料，抓起鍋鏟翻炒，象徵要炒掉過去舊政治見不得光的部分。（記者黃美珠攝）

2018-08-29 23:08

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣政府大門前今天下午來了群「進擊的歐巴桑」！原來是1個稱為「歐巴桑聯盟」的政治團體，靠著小額募款籌到登記參選的保證金300多萬，這次在全國推出21個縣市議員參選人，當中3人就在新竹縣、市要進軍議會。所以趁著他們的參選人要登記，一行人浩浩蕩蕩當眾搬出大鍋、鍋鏟、以及蒸籠等造勢，拿時下社會、官場常見的「官商勾結」、「工業廢水」、「黑箱審議」等做辛香料，當眾翻炒，作勢要炒翻掉大新竹的舊政治見不得光處。

他們推薦的3名參選人，分別是擁有美國康乃爾化工碩士的全職媽媽高芸婷，她將在竹北出發。以及要去挑戰新竹市議會的陳珍裕、王岢鈺。

他們的人生編班都屬於「6年級後段班」，除了陳珍裕是單身的「先生」，另2位都是多年的全職媽媽。

今天下午是高芸婷登記參選日，王岢鈺、陳珍裕一起跟支持者帶著小孩、毛小孩，搬出鍋鏟、蒸籠等道具，讓大家見識他們「歐巴桑」是玩真的，準備要拿出歐巴桑的管家精神，翻炒掉地方舊政治。

他們在大家好奇的眼神中，還跟小朋友們一起演出「加點辛香料翻轉舊政治」的行動劇，用黑箱審議、工業廢水、官商勾結等做所謂的辛香料，丟入白鐵鍋後，提起鍋鏟作勢炒掉，最後變成了他們所主張的「彩虹起義」、「食安教育」、「地球永續」、「萬物共存」等新世代的政治思潮，以替社會上極少數、弱勢中又弱勢的身心障礙孩子，在家自學學生、環境、以及毛小孩等發聲。

高芸婷說她因為6歲兒子腦痲，在教養過程中感受到被社會嚴重的忽略和不友善，讓她體認到家有類似身心障礙孩子的父母們的孤單和無助，所以才想要挺身而出為這些人服務。

王岢鈺則是2個孩子都選擇在家自學，因屬體制外的學習方式，所以飽受刁難卻無人可以代為發聲，這讓她興起想要投入政治工作。

陳珍裕因擔任毛小孩的守護志工，輾轉接觸到荒野保護協會，進而也關心起環境、地球。

而他在意環境受污染的狀況、希望幫大新竹地區爭取喝好水的心情，都跟高芸婷、王岢鈺做媽媽的想法一樣，所以也加入「歐巴桑」行列化身管家婆，要跟大家一起打拚。

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被「歐巴桑聯盟」推薦，在新竹縣竹北選縣議員的全職媽媽高芸婷，本身是美國康乃爾大學化工碩士。（記者黃美珠攝）

被「歐巴桑聯盟」推薦，在新竹市東區投入市議員選舉的陳珍裕雖然單身，更非歐巴桑，但他從毛小孩的志工到關懷環境，也很有歐巴桑的「管家」性格。（記者黃美珠攝）

「歐巴桑聯盟」推薦王岢鈺參選新竹市北區市議員，她是關心親子共學、在家自學教育等幼兒議題的家庭主婦。（記者黃美珠攝）