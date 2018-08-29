朱立倫8年前總部也違法？工務局稱「不違反當時法令」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室設在麗寶百貨大樓內，卻因未申請變更使用挨罰；現任市長朱立倫8年前競選總部也設在這棟大樓，當時也未申請變更，新北市工務局卻說「不違反當時法令」。（圖擷取自Google map）

2018-08-29 21:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室位於新板特區麗寶百貨大樓7、8樓，最近卻傳出因違法使用挨罰；現任市長朱立倫8年前競選總部也設於同棟大樓，記者調查發現，朱當年也沒有申請變更使用執照的紀錄，恐怕同樣是違法使用。新北市工務局表示，「不違反當時法令」。

朱立倫2010年競選新北市長時，競選總部及辦公室設在麗寶百貨大樓的1、2樓，根據工務局建管資訊公開系統，當時1、2樓的使用用途為「娛樂健身服務業」，但查不到任何變更使用的紀錄。

工務局主任秘書江南志表示，麗寶大樓2010年10月領得使用執照，已包含基本室內裝修，朱立倫競選總部直接進駐，沒有進行防火區劃變更及消防變更，屬於既有建物的臨時使用，不涉及辦理永久變更的相關法令，「不違反當時法令」。

江南志解釋，蘇貞昌競選辦公室則是將已經使用8年的商場、餐廳、娛樂健身服務業等，永久變更為辦公室，所以需要申請變更使用執照及室內裝修，兩者情況不同。