台中市選舉登記 林佳龍、盧秀燕都稱民調穩定領先

2018-08-29 20:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第三屆市長、市議員選舉登記第三天，國民黨提名參選人盧秀燕搶先首日完成登記，今天陪同多名黨籍議員登記，強調「民進黨做不好，這次台中市要換國民黨執政！」

台中市黨部主委何明杰代市長林佳龍委託登記參選時表示，林佳龍3次民調持續穩定領先，但也不代表好選，競隊團隊會小心努力尋求連任，呈現政績，他補充說，民眾對執政者要求高，選舉會檢視比較，「除了現任者，也要檢視新人，政績政見要符合未來需求。」

盧秀燕受訪問及民調時也表示「自己在具有公信力的民調穩定領先，不會掉以輕心，會更加努力！」她昨天陪同副議員張清照、議員陳成添成等人辦理登記參選，她說，距離投票日，時間非常的緊迫，自己與全體黨籍議員參選人一定會全力衝刺，過去4年市民給林佳龍跟民進黨機會，民進黨做不好，台中市民要覺醒，做不好就要換人。

北屯區市議員陳成添爭取4連任，今天他騎著60年老腳踏車從北屯競選總部騎到選委會達8公里，以城市農夫形象勤勞問政服務，爭取多站i-bike，嚮應環保打擊空污，節能減碳，他與盧秀燕、支持者戴上斗笠呼口號選「台中『燕』揚『添』幸福每一天！」

張清照則與盧秀燕和多名議員參選人拿出籃球，高呼口號「大家一起來投籃」另對於傳聞張在下屆選議長呼聲高，張則強調「也是選後才算數，藍軍要贏才有機會。」