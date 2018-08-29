台中市選舉登記 林佳龍、盧秀燕都稱民調穩定領先

2018-08-29 20:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第三屆市長、市議員選舉登記第三天，國民黨提名參選人盧秀燕搶先首日完成登記，今天陪同多名黨籍議員登記，強調「民進黨做不好，這次台中市要換國民黨執政！」

台中市黨部主委何明杰代市長林佳龍委託登記參選時表示，林佳龍3次民調持續穩定領先，但也不代表好選，競隊團隊會小心努力尋求連任，呈現政績，他補充說，民眾對執政者要求高，選舉會檢視比較，「除了現任者，也要檢視新人，政績政見要符合未來需求。」

盧秀燕受訪問及民調時也表示「自己在具有公信力的民調穩定領先，不會掉以輕心，會更加努力！」她昨天陪同副議員張清照、議員陳成添成等人辦理登記參選，她說，距離投票日，時間非常的緊迫，自己與全體黨籍議員參選人一定會全力衝刺，過去4年市民給林佳龍跟民進黨機會，民進黨做不好，台中市民要覺醒，做不好就要換人。

北屯區市議員陳成添爭取4連任，今天他騎著60年老腳踏車從北屯競選總部騎到選委會達8公里，以城市農夫形象勤勞問政服務，爭取多站i-bike，嚮應環保打擊空污，節能減碳，他與盧秀燕、支持者戴上斗笠呼口號選「台中『燕』揚『添』幸福每一天！」

張清照則與盧秀燕和多名議員參選人拿出籃球，高呼口號「大家一起來投籃」另對於傳聞張在下屆選議長呼聲高，張則強調「也是選後才算數，藍軍要贏才有機會。」

  • 民進黨台中市黨部主委何明杰（右）代理林佳龍登記參選市長。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨台中市黨部主委何明杰（右）代理林佳龍登記參選市長。（記者蔡淑媛攝）

  • 國民黨市長參選人盧秀燕與副議員張清堂等多次參選人拿籃球呼籲市民大家來投藍。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨市長參選人盧秀燕與副議員張清堂等多次參選人拿籃球呼籲市民大家來投藍。（記者蔡淑媛攝）

  • 國民黨市長參選人盧秀燕陪同副議員張清堂登記參選。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨市長參選人盧秀燕陪同副議員張清堂登記參選。（記者蔡淑媛攝）

  • 國民黨市長參選人盧秀燕強調自己民調穩定領先。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨市長參選人盧秀燕強調自己民調穩定領先。（記者蔡淑媛攝）

  • 國民黨市長參選人盧秀燕陪同北屯市議員陳成添登記參選。（記者蔡淑媛攝）

    國民黨市長參選人盧秀燕陪同北屯市議員陳成添登記參選。（記者蔡淑媛攝）

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