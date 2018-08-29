國民黨公投連署疑大量抄寫 每冊50份僅5種字跡

中選會全員出動進行點收作業，還向內政部借調5到10人、聘用工讀生加入清點，到今天為止已清點5案，剩下最後1案明天將完成。（資料照）

2018-08-29 20:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕中選會目前已收到國民黨、幸福盟共6個案子的連署書，而東奧正名公投預計下週一送40萬份連署書到中選會，婚姻平權公投也將於下週送出2案。不過，中選會表示，近日清查中，發現國民黨的連署有大量抄寫情況，若查證屬實，偽造人涉及「刑法」偽造公文書的犯罪行為，最重可處7年的徒刑。

國民黨3個公投案遞交超過145.6萬份連署書，下一代幸福聯盟3案也遞交近200萬份的反同公投連署書。由於數量龐大，中選會全員出動進行點收作業，還向內政部借調5到10人、聘用工讀生加入清點，到今天為止已清點5案，剩下最後1案明天將完成。

中選會官員表示，工作人員點收時發現，國民黨的3案幾乎都出現大量抄寫情況，連署書每冊50份，很明顯看出每1到10份是同一支筆的顏色，字跡幾乎一樣，每冊只有5支筆、5種字跡。相較之下，幸福盟的連署書分類造冊比較清楚，要被剔除的名單比率相對較低。

不過，他也證實，國民黨反核食公投在第1階段連署1萬8000餘份中，有165個連署者早在「提案前死亡」，但婚姻平權公投連署第1階段就只有1個「死人」連署。相較之下，確實有公投連署以偽造行為大量抄寫，這些都必須加以剔除。

對於連署書的偽造行為，中選會主委陳英鈐強調，絕不能容忍破壞公投的公平、公正性，如查到偽造連署書，涉及「刑法」偽造公文書的犯罪行為，可處1年以上、7年以下的徒刑。