侯友宜跨海為楊鎮浯助陣 為雙城合作預鑄計畫

國民黨新北市長參選人侯友宜（前排右）跨海金門，陪同金門縣長參選人楊鎮浯（前排中）辦理登記。（記者吳正庭攝）

2018-08-29 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天將陪同縣市長參選人登記的第一次，獻給外島的同黨金門縣長參選人楊鎮浯；雙方並簽署雙城合作計畫，未來擴大服務旅居新北市及金門在地的金門鄉親。

由於金門大雨，侯友宜深怕「副總統效應」在身上重演，在全力為楊鎮浯輔選後，提前搭機返台，關切大雨可能衍生的災情。

侯友宜今天一早由新北市議員、也是金門旅台子弟林國春陪同到金門，一到機場就感受到金門縣退警協會滿滿的熱情。

被媒體問及副總統陳建仁在南部雨災期間到金門旅遊一事，侯友宜說，現在南部還有很多災情，應該全力救災，大家團結一致。至於哪個首長做了哪些事情，相信民眾心中都有一把尺，民眾的眼睛是雪亮的。

侯友宜說，此行為楊鎮浯加油打氣，最重要的就是與「楊縣長」簽署金門新北雙城合作計畫，兩縣市未來合作項目，第一個是擴大跨區服務功能，除了目前新北與金門已做到地方稅務、戶籍登記的跨區代收代送，未來會陸續加入民政、役政、勞政、社政等，透過跨區平台擴大服務項目，減少民眾舟車勞頓；另外雙邊的觀光﹑醫療資源交流也很重要。

侯友宜說，除了四年前曾到過金門，過去金城、金湖警分局也是在他擔任警政署長任內成立的。侯友宜盛讚金門非常棒、人美風景好。

侯友宜陪同楊鎮浯辦理登記，在縣府辦公大樓外與逾百名支持者高喊「凍蒜」；楊鎮浯演說遇上傾盆大雨，有人趣喻天氣「猴（侯）羊（楊）變色」，也有支持者說「下雨天，留客天」、「連老天爺都要留楊鎮浯在縣府辦公」。

楊鎮浯表示，如果入主縣府，要打造廉能政府，成立廉政委員會，廣邀社會大眾監督縣府施政，並透過參與式預算公開透明的機制，全面讓鄉親監督。

侯友宜冒著風雨陪同楊鎮浯於金城地區掃街拜票，並往金湖鎮新市里忠義廟上香祈福。由於雨勢不斷，恐怕空中航班受到影響，侯友宜將原定下午行程取消，提前搭機返台關切大雨可能造成災情；另一方面，也讓楊鎮浯專心關注金門在雨後的影響。