會上百藝術家 黃偉哲提「台南為本」的文化價值

2018-08-29 20:56

〔記者邱灝唐／台南報導〕立委黃偉哲今日出席由百名以上的文學家、書法家、畫家、音樂家、工藝家等藝術家舉辦的台南文化藝術交流聯誼會。黃偉哲致詞時表示「台南文化」是以「台南人」為本的角度出發，建造與台南連結的文化結晶。

黃偉哲表示，「台南文化」是台南人生活裡「美」的結合，要由「台南人」為本的角度出發，建造與台南連結的根源，讓不論是外地來的遊客還是在地的市民，都能在台南的日常生活裡感到幸福與舒適，不只來自於單一的價值感受，而是整體多元文化樣貌的總和，這種幸福感就是台南厚植的文化力，也是文化政策的核心。

為了發展台南觀光，黃偉哲曾提出，建置火車站藝文園區與城市故事館、營造友善散步城市，並整合各項園區及美術館為大府城文化園區，至於溪南、溪北、山區與鹽份地帶等不同背景的地方，也會提出適宜的文化政策規劃。

黃偉哲指出，這些提出或規劃的文化政策，就是希望達成5個主要目標，首先是確保文化多樣性，接著是發展社區文化，打造增進文化涵養的最佳途徑，再來便以文化價值帶動經濟產值，並支持創意和新興的文化表現形式，運用數位科技發展文化新媒介，為更多年青人打造新文化的創意產製環境，最後則是將具有台南特色的文化和國際接軌，用文化外交及觀光，讓全世界重新認識台南。